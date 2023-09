Kamp-Lintfort: Herbstpartie am Kloster mit neuen Ausstellern

Kamp-Lintfort. Neues und Bewährtes ist bei der Herbstpartie zu sehen, dazu ein buntes Programm. Bleibt die Frage: Wer braucht eine Kettensäge aus Luftballons?

Es soll werden wie ein Tag Urlaub in der Heimat, verspricht Reno Müller, Veranstalter der Herbstpartie im Terrassengarten des Klosters Kamp. Bei der Lifestyle-Messe mit 150 Ausstellern soll es nur Schönes geben: „Die Leute sollen die Seele baumeln lassen und sich wohlfühlen.“ Deshalb gebe es noch nicht mal Fliegengitter bei den Ausstellern für Haus und Garten zu kaufen. „Sowas lassen wir alles weg“, erklärt Müller. Ein Gartengestalter sei zwar auf Mauern spezialisiert, aber das seien dann besondere Antikmauern, mit denen die Besitzer besondere Akzente setzen, statt sich abzugrenzen.

Von den 150 Ausstellern seien zwanzig Prozent neu dabei, verspricht der Veranstalter: „So können sich die Besucher auf Bewährtes aus dem vergangenen Jahr freuen und gespannt sein auf Neues.“ Ein Hingucker werden auf jeden Fall die Außensaunen und Badefässer direkt am Eingang zum Ausstellungsgelände sein, die die Firma Crazy Trailers anbietet. Voll im Trend liegen sicher auch die Epoxidharztische und aus einem Stamm gefertigten Massivholztische der Düsseldorfer Firma Scheermann.

Angebot für Besitzer etwas größerer Gärten

Zu den Highlights zählen die Veranstalter auf jeden Fall auch die präsentierten Outdoorkamine, mit denen man es sich an kühleren Abenden auf der Terrasse noch mollig warm machen kann. Unbedingt probieren heißt es am Stand des Hofguts Lumee-Sophia aus Greußenheim: Pesto, Öle, Essig, Senf und Kürbiskernprodukte werden dort feilgeboten. Und wer ein bisschen Platz im Garten hat, der kann bei van Eerde aus Kerken vorbeischauen. Dort sind Fachleute für Gartenplanung, Schwimmteiche und Poolanlagen zu finden.

Mehr Nachrichten aus Mit Miss Elli und Rathmer-Style sind auch zwei Lokalmatadoren auf dem Gelände am Start.

Das ist schon ein schickes Ambiente: Hier ein Archiv-Bild. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Sehr viele Aussteller glänzen mit grünen Themen: „Wir wollen zeigen, was der Herbst kann“, erklärt Müller. Der kann zum Beispiel Allium und Agapanthus, Zierlauch und Schmucklilien. Aber auch unzählige andere Stauden und Pflanzen werden zu finden sein.

Der sprechende Elefant auf dem Dreirad

Besonders weist Müller auf das Rahmenprogramm hin, das an den drei Tagen von Freitag, 15. September, 12 bis 18 Uhr, bis Sonntag, 17. September, jeweils 10 bis 18 Uhr, die Besucher bei (Kauf-)Laune halten soll. Vor allem kleine Besucher wird Jochen, der sprechende Elefant auf dem Dreirad, verblüffen.

Und dann ist da der Ballonkünstler Tobi Twist: „Der macht nicht nur den bekannten Pudel, der knotet, wenn es gewünscht ist, auch eine Stihl-Kettensäge“, weiß der Veranstalter zu berichten. Der Mann sei Rektor an einer Grundschule und es gewohnt, selbst bei größeren Gruppen keine Langeweile aufkommen zu lassen. Sax Dennis ist mit seinem Instrument als Walking Act im Terrassengarten unterwegs. Uwe Brabender drechselt vor Ort elegante Schreibgeräte. Ganztägig gibt es darüber hinaus musikalische Improvisationen in dem Bereich, wo Foodtrucks und Getränkestände aufgebaut sein werden.

Hunde sind willkommen

Bei halbwegs schönem Wetter erwartet Reno Müller bis zu 15.000 Besucher an dem Wochenende am Kloster Kamp. „Wir sind auch bei dem Biergarten auf so viele Menschen eingerichtet.“ Es gibt drei Eingänge zum Gelände: einen an der Sportanlage Alemannia Kamp, einen an der Mittelstraße, Zugang gibt es weiterhin vom Klosterberg aus. Auf einen Bus-Shuttle vom Hochschulparkplatz aus habe man in diesem Jahr verzichtet, der sei bei den vergangenen Veranstaltungen sehr mäßig genutzt worden. Parken können die Besucher auf der Wiese des RV Seydlitz. Hunde sind auf dem Ausstellungsgelände willkommen. Eintritt: Zehn Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.

>>> Nach dem Fest ist vor dem Fest

Schon zwei Wochen später geht es wieder rund in Kamp-Lintfort: Da trumpft die Stadt mit „Glanz und Gloria im Gartenreich“ auf. Vom 29. September bis 3. Oktober wird täglich bei Einbruch der Dunkelheit der barocke Garten am Fuße des Klosters Kamp besonders illuminiert. Kunstobjekte und musikalische Untermalung ergänzen das besondere Erlebnis. „Glanz und Gloria“ findet im Rahmen der 900-Jahr-Feier des Klosters Kamp statt. Tickets gibt es für zwölf Euro im Vorverkauf, Kinder zahlen fünf Euro. Auch hier stellt der RV Seydlitz seine Wiese als Parkplatz zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland