Kamp-Lintfort: Hegeringe spenden für die Aktion Lichtblicke

Kamp-Lintfort. Die Hegeringe Lintfort-Neukirchen, Xanten und Sonsbeck haben erfolgreich gemeinsame Sache gemacht. Eine tierische Spende geht an die Waldschule.

Von einer gelungenen Premiere können die Hegeringe Lintfort-Neukirchen, Xanten und Sonsbeck berichten: Erstmals taten sich die drei Gemeinschaften der Jäger mit rund 1000 Mitgliedern zusammen, um am letzten Tag des Jagdjahres, dem so genannten Silvester der Jäger, ein großes Fest für den guten Zweck zu starten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Es kamen 4200 Euro für die Aktion Lichtblicke für notleidende Familien sowie für die rollende Waldschule zusammen.

Im Geilingshof in Saalhoff stellt die Gemeinschaft ihr Projekt am Donnerstag vor. Zwölf Hegeringe gibt es im Kreis Wesel, wie Sebastian Falke als kommissarischer Leiter der Kreisgruppe mitteilt. „Es gibt etliche junge Hegeringleiter, die sich mit vielen frischen Ideen und Aktionen einbringen“, beschreibt er die Situation. So hätten sich die drei Gemeinschaften für das Jäger-Silvester erstmals zusammengeschlossen.

Im Schützenhaus Xanten kamen die Feiernden zusammen: „Wir haben 425 Karten verkauft. Zudem wurden die Preise für die Tombola gespendet, auch das Team im Schützenhaus hat die Aktion unterstützt“, berichtet Jan Brammen vom Hegering Xanten. Vorab habe man mit einem Spendenbetrag von etwa 1500 Euro gerechnet.

Heinrich Lehmbrock vom Hegering Lintfort-Neukirchen ergänzt: „Die Aktion Lichtblicke war bereits in der Weihnachtszeit in aller Munde. Wir fanden, dass der Erlös zugunsten der Kinder gut angelegtes Geld ist.“ Für die gemeinnützige Aktion Lichtblicke, an der sich die 44 Lokalsender in NRW beteiligen, nimmt André Fritz, Radio KW-Chefredakteur, den Scheck in Empfang. „Wir haben sehr viele Gönner, die unser Projekt unterstützen“, berichtet er. Beträge wie der aktuelle gehörten jedoch zu den Highlights. NRW-weit kämen jährlich stolze drei bis vier Millionen Euro zusammen.

„Die Gelder werden vom Spendenbeirat betreut und verteilt. Dem Beirat sitzt Katharina Wüst, Frau des Ministerpräsidenten, vor.“ Nur zwei Prozent Verwaltungskosten fielen an, fast alle Mitarbeiter setzten sich ehrenamtlich ein. Nicht zu vergessen: Die rollende Waldschule, die aus dem Erlös des Jäger-Silvesters drei neue Exponate erhält: Einen Hasen, einen kleinen Junghasen und ein Kaninchen. Worüber sich auch Karin Leisten freut.

Sie und ihre Mitstreiter gehen in zahlreiche Schulen, aber auch zu den verschiedensten Anlässen, und erklären vor allem den Kindern anhand der präparierten Wildtiere alles, was die heimische Natur ausmacht. „Wir erreichen mit unseren 290 Besuchen jährlich zahllose Kinder, von denen heute viele kaum noch wissen, wie ein Hase aussieht“, berichtet Leisten. So stehe der pädagogische Aspekt der rollenden Waldschule im Vordergrund, wenngleich es auch einen erfreulichen PR-Nebeneffekt für die Jägerschaft gebe.

Ermutigt durch den Erfolg der jüngsten Veranstaltung, soll das Fest, bei dem übrigens auch viele Nichtjäger mitfeierten, seine Wiederholung finden. „Alle meinten: Das machen wir gerne wieder“, sagt Karin Leisten. Zum 25-jährigen Bestehen der Aktion Lichtblicke erhält jedes Lokalradio in diesem Jahr 25.000 Euro, die an bedürftige Familien vor Ort verteilt werden.

Wer spenden will oder Geld aus diesem Topf beantragen möchte: www.lichtblicke.de. Die rollende Waldschule kann von jedermann gebucht werden, um frühzeitige Meldungen wird jedoch gebeten: 02844 / 908210 (Karin Leisten). Kontakt zur Kreisjägerschaft unter 02845 / 32522.

