Kamp-Lintfort hebt am Schirrhof ein Festival aus der Taufe

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintfort hebt am Schirrhof ein neues Festival aus der Taufe. Was die Stadt und der Verein Kulturprojekte an zwei Tagen im August planen.

Die Stadt und der Verein Kulturprojekte Niederrhein heben eine neue Veranstaltung aus der Taufe: Am Freitag und Samstag, 12. und 13. August, wird zum ersten Mal das Schirrhof-Festival gefeiert. Dabei flankieren ein familienfreundliches Rahmenprogramm und regionale Verköstigung ein vielseitiges Musikprogramm mit verschiedenen Genres, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an.

Der Schirrhof habe sich seit 2021 zu einem vielseitigen Ort für Kunst, Kultur und Begegnung entwickelt, schreibt die Stadt. Zahlreiche kleinere und größere Veranstaltungen haben seitdem stattgefunden und gezeigt: Der Schirrhof sei sehr beliebt sowohl bei Kulturschaffenden, Veranstaltern, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und den Menschen aus der Region. So hoffe man darauf, dass sich das Schirrhof-Festival als Veranstaltungsformat in den kommenden Jahren in Kamp-Lintfort etabliert.

Die „Kleinen Welten“ aus Moers präsentieren in Kamp-Lintfort das Beste aus ihren Programmen. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Rüdiger Eichholtz vom Verein Kulturprojekte Niederrhein organisiert das Festival federführend und hat bereits zahlreiche Partner ins Boot geholt: Die Arbeiterwohlfahrt, die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition, das KulturCamp, die Tuwas Genossenschaft, die Dorfmasche und viele weitere werden sich am Festival beteiligen.

Hüpfburg, Lehrstollen, Graffiti, Malen

Alle diese Beteiligten werden ein breites Programm auf die Beine stellen, heißt es weiter in der Mitteilung. Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene, Hüpfburg des Stadtsportverbandes, Ausstellung des KulturCamps, Bauworkshop für Kinder, Führungen im Lehrstollen, Kräutermarkt der Tuwas Genossenschaft, Graffiti- und Malworkshop des KulturCamps, Malen mit Pflanzenfarben durch zwei Kamp-Lintforter Künstlerinnen, offene Ateliers im Schirrhof, Präsentation von Kulturrucksack-Projekten und etliche weitere Punkte stehen auf dem Programm.

Kulinarisch setze man auf Nachhaltigkeit mit regionalen Produkten und lokaler Man- und Womenpower, so die Stadt. Leckereien vom Grill werden flankiert durch arabisches Fingerfood. Das Team von „Feel Goody“ versorgt die Gäste mit Getränken – von selbst gemachter Limonade bis zu den Klassikern werde für alle etwas dabei sein. Das Awo-Netzwerk mit den geflüchteten Ukrainerinnen schmeißt die Kuchentafel und den Grill.

Das Musikprogramm: Freitag, 19 Uhr Terbonssen und van Stiphaut (Duo mit Rock, Pop und Jazz); 21 Uhr Acoustic Lounge (Rock und Pop Coverband); Samstag: 18 Uhr Heartchor + Band; 19.30 Uhr „Niederrhein – ein Sommermärchen“ (Das Beste aus 20 Jahren „Kleine Welten“); 21 Uhr Jakob Manz Project (Senkrechtstarter der deutschen Jazzszene).

Weitere Informationen sind zu finden hier und hier.

Einlass ist freitags ab 17 Uhr und samstags ab 16 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche mit Schülerausweis haben freien Eintritt. Tickets gibt es auf https://rogschticket.de/schirrhof

