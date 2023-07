Kamp-Lintforter Kino: Hall of Fame zeigt diese 5 Kultfilme

Kamp-Lintfort. Mit einer neuen Reihe geht das „Hall of Fame“ an den Start. Klassiker und Kultfilme werden gezeigt. Diese fünf Filme sind bereits im Vorverkauf.

Was wäre wohl passender, als Meisterwerke der Filmkunst in der Hall of Fame zu zeigen? Und so startet das Kamp-Lintforter Kino mit „Best of Cinema“ eine neue Filmreihe mit Klassikern und Kultstreifen.

Die herausragenden Produktionen der Filmgeschichte erhalten einen festen Platz im Programm: ab dem 1. August immer am ersten Dienstag eines Monats um 20 Uhr. Die Programmgestaltung macht dabei bewusst so gut wie vor keinem Genre halt.

Große Bandbreite aus allen Genres

Die Bandbreite zeigt sich bereits mit den ersten fünf ausgesuchten Filmen: Das Parfüm (1. August), Twin Peaks – Fire Walk with me (5. September), Harry und Sally (3. Oktober), Universal Soldier (7. November) und Der Name der Rose (5. Dezember).

Die Reihe, die inzwischen von über 300 Kinos bundesweit adaptiert und vom Filmverleih Studiocanal initiiert wurde, will schlicht alle Filmliebhaber ansprechen, ganz unabhängig vom persönlichen Lieblingsgenre.

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen bis Jahresende hat begonnen. Tickets gibt es zum vergünstigten Eintrittspreis von 10 Euro an den Kinokassen sowie online unter: hall-of-fame.website

