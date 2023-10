Kamp-Lintfort hadert mit Kreis-Plänen: „Alternativen prüfen“

Kamp-Lintfort. Bleibt für die Flächen um den Asdonkshof noch die Chance auf großflächige Industrieansiedlung? Warum Kamp-Lintfort die Reißleine ziehen will.

Die Stadt bemüht sich seit zwei Jahren, die rund um die Müllverbrennungsanlage gelegenen Flächen für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbeflächen zu entwickeln. Dies sieht die Regionalplanung durch die Ausweisung so genannter „Regionaler Kooperationsstandorte“ auch ausdrücklich vor. Jetzt sorgen die beiden Regionalen Kooperationsstandorte Rossenray und Asdonkstraße/Kohlenhuck nördlich und südlich der B 510 mit insgesamt ca. 200 ha erneut für Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Kreis.

Bereits Ende 2021 sah sich die Stadt durch zahlreiche Grundstücksanfragen von Unternehmen und Investoren in der Attraktivität des Standortes bestätigt. Unter anderem interessierte sich ein namhafter, weltweit agierender Fassaden- und Bauelementehersteller für die über 30 ha große Fläche zwischen dem Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof und der A 57, der laut Stadt dort die Ansiedlung einer Europazentrale plante – mit einem avisierten Investment von rund 250 Millionen Euro und ca. 300 Arbeitsplätzen. Aber der Kreis Wesel zog nicht mit: „Der Kreis Wesel als Eigentümer dieser Fläche sieht in der gewerblichen Entwicklung dort eine mögliche Einschränkung für den Bestand des Abfallentsorgungszentrums und hat dieses Vorhaben letztendlich abgelehnt,“ so Bürgermeister Christoph Landscheidt.

Ausbau erneuerbarer Energien denkbar

Da auch die weiteren Teilflächen des Kooperationsstandortes aus verschiedenen Gründen nicht entwicklungsfähig sind, will die Stadt jetzt ganz auf eine Ausweisung als Kooperationsstandort verzichten. Welche anderen Nutzungen in Betracht kommen, ist laut Stadtverwaltung derzeit völlig offen. Denkbar wäre für die Stadt dort etwa ein Ausbau der erneuerbaren Energien wie Windenergie und Freiflächenphotovoltaik – auch um Alternativen zu einer möglichen Ausweisung von Windenergieflächen in der Leucht zu haben.

Vor diesem Hintergrund hatte der Bürgermeister den Landrat des Kreises Wesel um Stellungnahme gebeten. Aus dem Antwortschreiben des Landrates geht nun laut Stadt hervor, dass der Kreis zum einen ebenfalls an der Freihaltung des Waldgebietes Leucht von Windenergieanlagen großes Interesse hat. Zum anderen möchte der Kreis jedoch den Regionalen Kooperationsstandort nicht aufgeben.

Sorge um Windräder in der Leucht

Vielmehr geht man in Wesel davon aus, dass Windenergienutzung mit Industrie- und Gewerbegebieten grundsätzlich vereinbar wäre, und möchte dafür gemeinsam mit der KWA ein planerisches Konzept erarbeiten. Aus Sicht der Stadt ist es aber fraglich, ob sich die beiden Nutzungen Gewerbe und Windenergie tatsächlich vereinbaren lassen. Damit besteht für die Stadt weiterhin die Sorge, dass die Leucht für eine Ausweisung von Windenergiegebieten in Betracht gezogen wird.

Eine Beibehaltung der Kooperationsstandorte erscheine mit Blick auf die Interessenlagen nicht zielführend, so Landscheidt: „Stattdessen sollten zumindest Teilflächen alternativ für den Ausbau der erneuerbaren Energien geprüft werden. Diese Fragestellung könnten wir gut im aktuell in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan untersuchen,“ so Landscheidt.

