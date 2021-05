Kamp-Lintfort: Grünes Licht für neue Bioabfall-Anlage

Die Bioabfallbehandlungsanlage der Kreise Wesel und Viersen am Asdonkshof in Kamp-Lintfort ist genehmigt. Das Projekt hat auch schon einen Namen.

Kamp-Lintfort. Die Bezirksregierung Düsseldorf gibt grünes Licht für ein Bauvorhaben am Standort Asdonkshof in Kamp-Lintfort: Der Genehmigungsbescheid für die neue Bioabfallbehandlungsanlage ist jetzt erteilt, wie der Kreis Wesel berichtet.

Bereits seit einigen Jahren planen die Verantwortlichen der Kreise Wesel und Viersen, organisiert im Bioabfallverband Niederrhein (BAVN), mit maßgeblicher Unterstützung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft eine neue Bioabfallbehandlungsanlage mit Vergärungsstufe am Standort Asdonkshof. Der Genehmigungsantrag für das Projekt wurde Ende 2019 eingereicht und leitete ein Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung ein.

Keine Einwände gegen das Vorhaben

Erfreulicherweise, so der Kreis Wesel in seiner Mitteilung, wurden keine Einwände gegen das Vorhaben erhoben, so dass am Dienstag durch die Bezirksregierung Errichtung und Betrieb genehmigt werden konnten. Helmut Czichy, Verbandsvorsteher des BAVN, nahm im Beisein von Andreas Budde (stv. Verbandsvorsteher BAVN) und Manfred Wolfers jun. (Vorsitzender der Verbandsversammlung des BAVN) den Genehmigungsbescheid von Dr. Angela Küster, (Abteilungsleiterin Umwelt Bezirksregierung Düsseldorf) entgegen und übergab ihn an Peter Bollig, Geschäftsführer der Kreis Weseler Abfallgesellschaft.

„Ich freue mich, dass es durch die Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf gelungen ist, am Niederrhein neue Wege für eine langfristige Entsorgungssicherheit zu beschreiten. Nur durch die Kooperation der beiden Kreise wird es möglich, auch eine Vergärungsstufe zu realisieren, die von einem Kreis alleine nicht wirtschaftlich hätte betrieben werden können“ erläutert Dr. Angela Küster laut Mitteilung.

Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof, Kamp-Lintfort Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Kreise Wesel und Viersen übernimmt der BAVN die Aufgabe der Entsorgung der im Verbandsgebiet anfallenden Bioabfälle. Der Projektname des Vorhabens mit innovativer Technik ist InBio.

Die Anlage wird nach Angaben des Kreises aus jährlich rund 67.500 Tonnen Bioabfall etwa 2,6 Mio m³ Biogas und 25.000 Tonen Kompost produzieren – pro Jahr. Zwei Blockheizkraftwerke verstromen das Biogas zu rund sechs Millionen Kilowattstunden Strom. Das Investitionsvolumen beträgt rund 35 Millionen Euro, mit den Bauarbeiten wird zeitnah begonnen.

