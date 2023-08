Kamp-Lintfort: Großes Fest auf dem Biohof Frohnenbruch

Kamp-Lintfort. Familie Bird lädt zum Hoffest am kommenden Sonntag auf das Rittergut in Hoerstgen und fährt allerhand für die großen und kleinen Besucher auf.

Zum großen Hoffest lädt die Familie Bird am kommenden Sonntag, 3. September, von 10 bis 18 Uhr auf ihren Biohof Frohnenbruch auf der Schlossallee 81 in Hoerstgen ein. Fünf Jahre nach dem letzten Hoffest gebe es mittlerweile viel zu feiern, heißt es in einer Mitteilung.

Die ältesten noch stehenden Gebäude des denkmalgeschützten ehemaligen Rittergutes wurden vor 400 Jahren erbaut, seit gut 20 Jahren wird der Hof ökologisch bewirtschaftet und gehört zum Anbauverband Bioland und seit 15 Jahren wird das eigene Bio-Fleisch in einem Hofladen vermarktet.

Die junge Generation steigt mit ein

Im Frühjahr 2023 wurde der neue und deutlich größere Hofladen im alten, umgebauten Kuhstall samt Café am Weiher eröffnet. Auch die neue, gläserne Metzgerei ist seit Anfang 2023 in Betrieb. Mit den

Geschwistern Eva und Paul Bird ist nun auch die junge Generation voll im Betrieb tätig.

Am 3. September wird all das auf dem Hofgelände gefeiert. Die Besucher können den Betrieb besichtigen und die moderne Bio-Landwirtschaft samt Vermarktung kennenlernen. Hofladen und Café am Weiher sind geöffnet und in der gläsernen Metzgerei können die Besucher bei der Produktion zuschauen.

Blick in die gläserne Metzgerei. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Weiter soll es einen großen Handwerkermarkt, zahlreiche Essensstände mit Currywurst, Burgern, Kuchen, Waffeln, Eis und mehr geben. Alle Speisen seien dabei in Bio-Qualität. Für die kleinen Besuchersind eine Strohburg mit Rutsche und ein Fahrzeugparcours im Angebot. Glücksrad und Livemusik sorgen für Unterhaltung.

Hochrangige Gäste hätten ihren Besuch zugesagt, heißt es vom Frohnenbruch: Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW, sowie Jan Leiffert, Geschäftsführer Bioland NRW wollen vormittags anwesend sein und gemeinsam mit dem Betriebsleiter Klaus Bird kurze Grußworte am Haupthaus halten.

Parken auf der Wiese, Radweg führt am Hof entlang

Der Eintritt ist frei. Parken ist auf der Wiese möglich und entsprechend ausgeschildert, die Anreise mit dem Fahrrad ist erwünscht. Es gibt einen separaten Fahrradparkplatz. Am Hof führt ein Radweg entlang. Die Buslinie 32 hält direkt vor der Hofeinfahrt (Haltestelle: Haus Frohnenbruch).

