Kamp-Lintfort: Großer Schaden durch Vandalismus am Pappelsee

Kamp-Lintfort. Unbekannte haben am Wochenende einen Vandalismus-Schaden am Pappelsee in Kamp-Lintfort verursacht. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte haben am Wochenende einen Vandalismus-Schaden am Pappelsee in Kamp-Lintfort verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilt, beschmierten sie in der Zeit von Freitag, 17.15 Uhr, bis Samstag, 9 ein Toilettenhäuschen am Pappelseepark.

Auf dem 8 x 3 Meter großen Graffiti seien die Buchstabenkombinationen „LSA“, „EMR“, „47“ und „TISRA“ erkennbar gewesen. Die Buchstaben wurden mit einer grauen und silberfarbenen Farbe gesprüht worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter dieser Rufnummer entgegen: 02842 / 9340.