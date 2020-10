Kamp-Lintfort: Gemeinden sagen Einsamkeit den Kampf an

Die häusliche Versorgung von pflegebedürftigen Menschen reduziert sich häufig auf mechanische Abläufe – Körperpflege, medizinische Versorgung, Mittagessen. Zwangsläufig, denn der Personalmangel in den ambulanten Pflegeberufen ist seit Jahren eklatant. Gespräche außerhalb des medizinischen Korridors finden so gut wie nicht statt. Während die Pflegekraft zum nächsten Patienten hetzt, sitzt die pflegebedürftige Person zu Hause, gut versorgt, aber einsam.

Um das zu ändern, möchten der Caritasverband Moers-Xanten, das Bildungsforum im Kreisdekanat Wesel und die Pfarreien der Dekanate Moers und Xanten gemeinsam an einem ehrenamtlichen Seelsorgenetz stricken, das pflegebedürftigen Menschen am linken Niederrhein aus ihrer Isolation helfen soll. Die Steuerung des Projektes hat die Pfarrei St. Josef in Kamp-Lintfort übernommen. Dort fand am Freitag auch der offizielle Startschuss für die Aktion statt, die jetzt mit der Suche nach Menschen beginnt, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.

Die Kirchengemeinden suchen ehrenamtliche Seelsorger für den linken Niederrhein

Der Suchradius endet übrigens nicht an den Grenzen der Kirchengemeinden. Jeder könne sich dafür melden, sagen die Initiatoren. Dass man nicht unbedingt einen kirchlichen Hintergrund haben muss, um empathisch und einfühlsam zu sein und spirituellen Halt zu geben, bekräftigt der ehemalige Seelsorger des St. Bernhard-Hospitals, Christoph Kämmerling. Dort hätten viele Menschen ihr Interesse für die Seelsorge bekundet, „die nicht aus den Kerngemeinden kamen“.

Um das Projekt gegen die Einsamkeit bekannter zu machen, haben sich die Initiatoren zum einen eine prominente Schirmherrin ausgesucht: WDR-Moderatorin Yvonne Willicks ist ein „Kamp-Lintforter Kind“ und der Pfarrei St. Josef nach wie vor verbunden. Ihr selbst sei es ein Anliegen, ältere Menschen, die alleine lebten und pflegebedürftig seien, nicht aus dem Blick zu verlieren, so Willicks.

Zum anderen möchten die Netzwerker in den kommenden Wochen und Monaten Städte und Gemeinden ansteuern und für ihr Projekt Werbung machen. Als Blickfang soll dabei ein Transportrad dienen, das nach Art eines Eiswagens gestaltet mit allerlei Informationen über die Aktion „Gemeinsam gegen Einsam“ gespickt ist. Dekan Herbert Werth segnete das Gefährt am Freitag und sagte: „Wir sollten alles dafür tun, dass es ein Erfolg wird.“

>>> Informationsabend am 19. November in Kamp-Lintfort

Die Qualifizierung zur ehrenamtlichen Seelsorgebegleitung erfolgt über das Bildungsforum im Kreisdekanat. Drei Kurseinheiten zwischen Januar und November 2021 sind vorgesehen. Die Kosten übernimmt das Bistum Münster. Einen Informationsabend gibt es Donnerstag, 19. November, um 19 Uhr in der St. Josefskirche, Königstraße 1, in Kamp-Lintfort, weitere Infos unter 02842/911713.