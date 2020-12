Kamp-Lintfort: Gartenlaube brennt vollkommen nieder

Kamp-Lintfort. Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden Samstag zur Ferdinantenstraße gerufen. Sie konnten nur noch ein Übergreifen des Feuers verhindern.

Eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Ferdinantenstraße ist in der Nacht zu Samstag unter noch ungeklärten Umständen in Brand geraten. Die komplett in Flammen stehende Hütte machte den Einsatz der Feuerwehrkräfte von der alarmierten Löscheinheit Stadtmitte unter schwerem Atemschutz erforderlich.

Die schnell eingeleitete Brandbekämpfung konnte ein Ausbreiten des Feuers auf benachbarte Gebäude auf dem Gelände der Kleingartenanlage noch verhindern. Das Gartenhaus brannte dagegen völlig nieder.

Insgesamt waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rund zwei Stunden im Einsatz.