Kamp-Lintfort: Gänsemenü-Abend im Lufre - mit stolzem Preis

Kamp-Lintfort. Mit drei Events lockt das Lufre in den Zechenpark. Im November kommt Gans auf den Tisch. Wer dabei sein will, muss tief in die Tasche greifen.

Zumeist ist ja ein Blick ins Lufre, in das ehemalige Lüftergebäude im Zechenpark, dem Kreise derer vorbehalten, die dort etwas feiern. „Wir haben im Sommer so viele Anfragen bekommen, nach denen die Leute die Location gerne mal sehen würden, aber eben keine Veranstaltung buchen“, erklärt Sophie Bloch vom Betreiberteam. Und weil nun die Hochzeitssaison dem Ende entgegen geht, kann man ja ein bisschen Abwechslung in die Sache bringen. Das Lufre-Team lädt in den kommenden Wochen zu drei Events ein: zum Gänseessen, zum Zechen-Gezwitscher und zu einer speziellen Weihnachtsfeier.

Sophie Bloch und ihr Partner David Bineschpayouh haben im vergangenen Jahr das denkmalgeschützte Lüftergebäude im Zechenpark mit viel Liebe saniert und zur Eventlocation mit besonderem Charme umgebaut.

DSDS-Star ist zu Gast

Am 17. November öffnen die beiden die Türen für einen Gänse-Menü-Abend mit Live-Musik. Nach dem Erfolg des Menüabends Anfang des Jahres, den sie mit dem Team von FM Catering aus Moers ausgerichtet hatten, habe man sich erneut zur Zusammenarbeit entschlossen, teilt das Team mit. Los geht es um 18.30 Uhr mit einem Glühwein-Empfang auf der Terrasse. Es folgt ein Drei-Gänge-Menü mit deutscher Gans sowie vier zusätzlichen Grüßen aus der Küche. Alle alkoholischen und alkoholfreien Getränke sowie eine Weinbegleitung sind inklusive, sagt Sophie Bloch. Zudem runden Live-Musik und Gesang von Lukas Kepser den Abend ab. Lukas Kepser ist ein ehemaliger DSDS-Teilnehmer aus Kranenburg. Das Rundum-Sorglos-Paket hat allerdings seinen Preis: 119 Euro pro Person. „Es war uns wichtig, Deutsche Oldenburger Gans auf den Tisch zu bringen. Die ist teuer. Deshalb mussten wir den Preis hoch ansetzen. Aber dafür gibt es hinterher auch keine Überraschungen mehr“, erklärt Sophie Bloch. Bis zu 80 Gäste werden erwartet, eine Reservierung notwendig. Sollte die Nachfrage enorm sein, überlege man, eventuell einen zweiten Termin anzubieten, so Bloch.

Am 23. November geht es auf die Terrasse des Lufre zum Zechen-Gezwitscher. Die Afterwork-Party steigt ab 17 Uhr unter dem Motto „Glüh auf Edition“. Passend zum Motto gibt es Glühwein, Hot Aperol und Handfestes aus dem Lufre Foodtruck, um sich aufzuwärmen. Wer Bedenken hat, im November draußen zu feiern: „Die Terrasse ist überdacht und jede Menge Heizstrahler sorgen für eine gemütliche Atmosphäre“, heißt es vom Lufre. DJ Benny und Team sorgen

für heiße Beats, zu denen sich die Gäste auf der Tanzfläche warmtanzen können. Der Eintritt ist frei, es ist keine Anmeldung nötig. Ausgewählte Getränke gibt es zum Sonderpreis. Sophie Bloch und David Bineschpayouh setzen darauf, die Studentenszene ebenso zu erreichen wie Berufstätige unterschiedlichen Alters. Hier können an die 300 Menschen mitfeiern.

Der Dezember ist der Monat für Betriebs-Weihnachtsfeiern. Am 14. Dezember gibt es die Möglichkeit, für kleinere Runden von fünf bis 20 Freunden oder Kollegen im Lufre das Jahr ausklingen zu lassen. Insgesamt stehen 200 Plätze zur Verfügung. Start ist um 18 Uhr mit einem Glühwein-Empfang und zwei Grüßen vom Feuer auf der Terrasse. Anschließend geht es in die weihnachtlich dekorierte Location, wo ein leckeres Drei-Gänge-Menü wartet (zur Wahl stehen entweder Fisch oder Fleisch oder vegetarisch). Auch hier soll Live-Musik den Abend rund machen. Das Arrangement kostet 75 Euro pro Person inklusive aller Getränke. Hier ist eine Tischreservierung notwendig.

Und wenn das Lufre noch so beliebt ist – als Restaurant wollen Bloch und Bineschpayouh es nicht führen. „Dafür ist es zu groß“, erklärt Bloch, „so ist es planbarer.“

