Kamp-Lintfort: Für Teens gibt’s das volle Ferienprogramm

Kamp-Lintfort. Holiday Fun bietet unter anderem Ausflüge zum Klettern, Wasserski oder Kart fahren. Auch Bowlen, Bauen und Basteln ist im Angebot.

Da geht doch was: Trotz der Pandemie wird in den Sommerferien ein Programm für Jugendliche ab zwölf Jahren geboten. Schnell sein lohnt sich, heißt es von Seiten der Stadt, die Plätze sind begrenzt, aber bei positiver Entwicklung erweiterbar. Aktuelle Infos gibt es auf der Homepage der Stadt.

Das Programm im Einzelnen: Ab Montag, 28. Juni, startet der Sommerleseclub in der Mediathek (kostenlos). Am Freitag, 2. Juli, 16 bis 21 Uhr heißt es Chill and Grill am Grillplatz am Pappelsee (kostenlos).

Am Montag, 5. Juli, 10 bis 15 Uhr, geht es zum Paddeln auf die Niers (7 Euro). Am Dienstag, 6. Juli, 11 bis 16 Uhr gibt es einen Konsolen Contest (2 Euro). Ein Billard-Grundkurs steigt am 8. Juli, 17 bis 19.30 Uhr (5 Euro). Zum Bowlen nach Moers geht es am 12. Juli, 17 bis 20 Uhr (7 Euro).

Klettern am Eyller See

Dienstag, 13. Juli ist Termin für den Aquazoo, 10 bis 14.30 Uhr (4 Euro). Tags drauf geht es von 12 bis 16 Uhr nach Dortmund in die Augmented climbing hall (10 Euro). Am 15. Juli, 10 bis 17 Uhr, gibt es die Möglichkeit zum Klettern im Hochseilgarten am Eyller See (10 Euro). Zum Kreativworkshop mit Batiken wird am 19. Juli von 11 bis 15 Uhr eingeladen (4 Euro). Am Tag danach geht die Reise nach Xanten zum Adventure Minigolf, 11 bis 15 Uhr, 4 Euro.

Bauen am Lehrstollen

Die Woche startet am 26. Juli mit mit dem Bauworkshop am Lehrstollen, 14 bis 18 Uhr, 5 Euro. Wasserski fahren und schwimmen an der Blauen

Lagune heißt es am 3. August, 9 bis 14 Uhr (11 Euro). Tags drauf geht es zum zur Caracho Modellrennbahn Center Recklinghausen, 14.30 bis 20 Uhr, (11 Euro). Am Freitag, 6. August, 14 bis 17 Uhr, können die Teens einen Schnupperkurs Kartfahren mit dem Verein Scuderia Blau-Weiß Kamp-Lintfort buchen (5 Euro). Zum Superfly nach Moers geht es Freitag, 6. August, 18 bis 20.30 Uhr (7 Euro). Der zweite Konsolen Contest steigt am 10. August, 11 bis 16 Uhr (2 Euro). Am 11. August werden Freundschaftsarmbänder gestaltet, 11 bis 15 Uhr (4 Euro). Krönender Abschluss ist am Freitag, 13. August mit der Fahrt ins Phantasialand, 10 bis 19 Uhr (15 Euro).

Anmeldungen per E-Mail oder Telefon bei: Michelle Zupancic, michelle.zupancic@kamp-lintfort.de, 017221346868, oder Ralf Müller, ralf.mueller@kamp-lintfort.de, 01722922134.

