Kamp-Lintfort: Frau wehrt sich gegen maskierten Täter

In Kamp-Lintfort sucht die Polizei nach einem versuchten Raubüberfall Zeuginnen und Zeugen (Symbolbild).

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort hat eine Person versucht, einer Frau die Handtasche zu entreißen. Die Polizei sucht Zeugen und hat dabei zwei Personen im Blick.

Eine 58-jährige Frau hat sich in Kamp-Lintfort erfolgreich gegen einen maskierten Täter oder eine maskierte Täterin gewehrt. Die Polizei sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen des versuchten Raubüberfalls und hat dabei besonders zwei Personen im Blick.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, hatte sich die Frau am Freitagmorgen zwischen 8 und 8.15 Uhr bei der Servicestation einer Bank an der Wiesenbruchstraße aufgehalten. Als sie den Servicebereich verlassen hatte, versuchte eine unbekannte, maskierte Person, der 58-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Doch die Frau setzte sich zur Wehr, die unbekannte Person flüchtete ohne die Handtasche Richtung Golfplatz.

Die unbekannte Person trug laut Polizei eine parka-ähnliche Jacke, blaue Jeanshose, sowie eine Kappe. Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort (02842 / 9340) zu melden. Dies gilt laut Polizei insbesondere für ein Ehepaar, das dem Opfer vor Ort noch Hilfe angeboten hatte.