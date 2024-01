Kamp-Lintfort: Forum klärt Bürger über Wärmeplanung auf

Kamp-Lintfort Die Stadt Kamp-Lintfort lädt am 21. März zu einem Bürgerforum. Infoveranstaltung soll auch offene Fragen zu möglichen Investitionen klären.

Die Stadt Kamp-Lintfort lädt am 21. März zu einem Bürgerforum über die kommunale Wärmeplanung. Seit dem 1. Januar sind das Wärmeplanungsgesetz und die zweite Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Kraft. Aktuell erstellt die Stadt Kamp-Lintfort gemeinsam mit den Stadtwerken Kamp-Lintfort einen kommunalen Wärmeplan.

In welcher Verbindung steht die kommunale Wärmeplanung zum GEG und was bedeutet dies nun für die Bürgerinnen und Bürger? Zur Beantwortung dieser Fragen lädt die Stadt Kamp-Lintfort zu einem Bürgerforum ein. Die Teilnehmenden erhalten neben Einblicken in den Prozess und die bisherigen Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung auch einen Überblick der Ziele der Wärmewende und den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Darüber hinaus liegt der Fokus auf Gesetzen und Fördermaßnahmen, die für die Bürger*innen im Hinblick auf die Wärmewende von Bedeutung sind. Die Veranstaltung schließt mit der folgenden Frage ab: Welche Entwicklungen und Perspektiven ergeben sich nach der kommunalen Wärmeplanung?

Offene Fragen klären

„Gemeinsam möchten wir einen offenen Dialog schaffen und alle relevanten Fragen rund um die Gesetzesänderungen klären. Neben dem Blick auf gesetzliche Vorgaben und mögliche Fördermaßnahmen soll den Teilnehmenden auch die Unsicherheit genommen werden, dass kurzfristig Heizungsanlagen ersetzt oder anderweitig erhebliche kurzfristige Investitionen von Eigentümer*innen getätigt werden müssen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Stadtverwaltung möchte sicherstellen, dass keine Missverständnisse bezüglich des unmittelbaren Handlungsbedarfs nach dem Beschluss der Kommunalen Wärmeplanung im Juli 2024 entstehen.

Dieser Beschluss markiere lediglich den Beginn eines umfassenden Umsetzungsprozesses, der auf weiteren Beschlüssen und administrativen Maßnahmen basiert, heißt es weiter. Die genaue zeitliche Abfolge, insbesondere hinsichtlich der konkreten Maßnahmen zur Umstellung von Heizsystemen, wird durch nachfolgende Satzungen und Verordnungen präzisiert.

Die Veranstaltung findet am 21. März 2024 in der Kamp-Lintforter Stadthalle (Moerser Straße 167) statt. Der Einlass beginnt um 17 Uhr, Start der Veranstaltung ist um 17:30 Uhr (Dauer ca. 2 - 2,5 Stunden). Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung per E-Mail an christopher.tittmann@kamp-lintfort.de oder per Telefon unter 02842/912-448 gebeten.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland