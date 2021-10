Kamp-Lintfort: Forschung zur Zukunft der Landwirtschaft

Kamp-Lintfort/Kleve. Hinter dem Titel „Angepasste Agroforstsysteme“verbirgt sich nicht weniger als die Zukunft der Landwirtschaft – meint die Hochschule Rhein-Waal.

Mit ihrem Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige Ernährungssysteme“ hat sie sich auf die Fahnen geschrieben, an der Entwicklung von Lösungen für diese Herausforderungen mitzuwirken, und zwar vor allem in Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren. Zahlreiche Kooperationen und Forschungsprojekte beschäftigen sich in den nächsten Jahren deshalb mit Themen wie den „Agroforstsystemen“, also der Verzahnung von traditionellem Ackerbau und Gehölzen in Verbindung mit Tierhaltung.

Dr. Florian Wichern, Professor für Bodenkunde und Pflanzenernährung, betreut einige solcher Projekte am Niederrhein bei der Konzeptionierung und den begleitenden wissenschaftlichen Untersuchungen. So wird ein kleines Reallabor auf einer Streuobstwiese, auf der Schafe und Ziegen weiden, aufgebaut und mit einer Wetterstation ausgestattet. Geplant ist auch eine Eulenwebcam. Professor Wichern geht es darum, einerseits von existierenden Systemen zu lernen und andererseits daraus Erkenntnisse abzuleiten, um sie weiterzuentwickeln: „Während in den Tropen und Subtropen in den letzten Jahrzehnten intensiv an agroforstlichen Systemen geforscht wurde, gibt es in Europa und Deutschland einen großen Nachholbedarf“, sagt Wichern. Die Hochschule könne bei der Anpassung vorhandener Technologien an die Bedingungen der gemäßigten Breiten eine aktive Rolle spielen.

