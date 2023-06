Kamp-Lintfort: Finstere Gestalten auf dem Abteiberg

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintforter Viertklässler erfinden Geschichten zum „Geheimnis von Kloster Kamp“. Da gibt es Zeitreisen und ein spezielles Fußballturnier.

Da tummeln sich aber allerhand seltsame und finstre Gestalten im Kloster Kamp: Ganoven, Entführer, Diebe, Maskierte und Schatzsucher. Da sind Zeitreisen möglich, und es gibt ein alljährliches Fußballfest auf dem Abteiberg, dessen Höhepunkt das Spiel „Mönche gegen Nonnen“ ist. Jedenfalls in den Geschichten, die Kamp-Lintforter Viertklässler beim diesjährigen Schreibwettbewerb des Vereins LesART geschrieben haben. Kein Wunder, war doch das Thema „Das Geheimnis von Kloster Kamp“. Das habe sich aufgedrängt im Jubiläumsjahr des Klosters, erklärte Christine Buyken. Als ehemalige Grundschullehrerin weiß sie natürlich, wie man die Kinder motivieren kann, Geheimnisse gehören definitiv dazu. Da kommt die Fantasie so richtig auf Touren.

160 Geschichten hatten die Jurys zu sichten, 17 schafften es am Ende in die Broschüre zum Wettbewerb, ebenso wie zahlreiche Bilder aus dem Wettbewerb „Kloster. Kinder. Kunst“. Reich bebildertes und spannendes Gratis-Lesefutter für alle Viertklässler der Stadt.

Auf der Jagd nach der Reliquie

Die Drittplatzierte Kate Golitz führt in ihrer Geschichte die Leser augenzwinkernd hinters Licht. Sie erzählt von einem langweiligen Gottesdienst, bei dem sie eingeschlafen ist. Als sie aufwacht, ist niemand mehr da, außer anscheinend zwei Ganoven auf der Jagd nach der Schädeldecke der Heiligen Agatha, die ihnen 350.000 Euro verschaffen soll und ein sorgenfreies Leben in der Karibik. Die erwischen die unfreiwillige Zeugin prompt. Aber die große Männerhand, die auf ihre Schulter fasst, ist die des Vaters, der Kate aus ihrem Traum weckt.

Abenteuer mit Kobolden, Zauberern und Drachen

In die mittelalterliche Ritterwelt zu Kobolden, Zauberern und Drachen entführt die Geschichte „Rettung unterm Kloster“, die Rebecca Müller verfasst hat. Die Viertklässlerin scheint gern und schnell zu schreiben. Ihre Geschichte schildert ausführlich die spannende Rettung der Königstochter durch Ritter Kunibald, der selbstverständlich dafür wilde Abenteuer bestehen musste – Kampf mit einem Drachen inklusive. Damit es nicht allzu altmodisch-märchenhaft wird, hat Rebecca Müller noch pfiffig an einigen Stellen modernes Deutsch eingebaut, wie „Er zog sich ein Schinkensandwich rein“ oder „Erste Prüfung: Check“.

Die Siegerin des Wettbewerbs ist Sara Doose. In „Der Diebstahl“ verschwindet ein Taufkännchen. Die Auflösung des Diebstahls ist rührend, aber eigentlich hat Sara Doose eine spannende Pferde- und Freundinnengeschichte nach allen Regeln der Kunst geschrieben. Eingeteilt in sechs Kapitel, mit bohrenden Fragen am Ende eines jeden, damit es auch zum „Page-Turner“ wird, also jenem Buch, das man nicht aus der Hand legen kann bis zur Auflösung am Schluss. Mit einem weiteren ungewöhnlichen Dreh konnte Sara bei der Jury punkten: Es tauchen lebende Personen in der Geschichte auf, etwa Andreas Riedel, der Küster, und Pfarrer Joachim Brune.

Drei treue Vorleser im Einsatz

Die drei Geschichten wurden bei der Preisverleihung am Freitag von prominenten Freunden des Vereins LesART vorgetragen: Andreas Kaudelka ist seit vielen Jahren ein treuer Vorleser bei verschiedenen Aktionen, Birgit Kames ist engagiert bei den Vorleseaktionen in der Mediathek, und Peter Hahnen vom Geistlichen und Kulturellen Zentrum gab so richtig den „Märchenonkel“ beim Vorlesen, indem er die Kinder, die schon lange auf ihren Stühlen still sitzen mussten, um sich herum auf dem Fußboden versammelte. Der Abschluss einer stimmungsvollen Feierstunde im Rokokosaal.

