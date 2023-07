Das Feuer war in einem Zimmer im Obergeschoss ausgebrochen.

Feuer Kamp-Lintfort: Feuerwehr löscht Brand in leerstehendem Haus

Kamp-Lintfort. Alarm am späten Dienstagabend: In einem leerstehenden Betriebsgebäude brannte Müll in einem Zimmer. Der Rauch war schon von weitem zu sehen.

Die Feuerwehr Kamp-Lintfort musste am späten Dienstagabend gegen 20.42 zu einem Zimmerbrand in einem leerstehenden Betriebsgebäude an der Rayer Straße ausrücken.

Beim Eintreffen der Wehrleute brannte Müll in einem Zimmer in einem oberen Geschoss, aus dem Fenster zog starker Rauch ab. Die Rauchentwicklung war weit zu sehen. Wie die Feuerwehr mitteilt, befanden sich keine Personen im Gebäude.

Durch das wirksame Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei knapp eine Stunde im Einsatz. Alarmiert waren Löscheinheiten aus Hoerstgen und Stadtmitte.

