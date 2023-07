Kamp-Lintfort: Fahrerflucht nach Unfall – VW-Fahrer gesucht

Kamp-Lintfort. Nach einem Autounfall in Kamp-Lintfort sucht die Polizei einen flüchtigen VW-Fahrer. Welchen Schaden der Unbekannte am Tatort hinterlassen hat.

Ein lauter Knall machte einen Mann aus Kamp-Lintfort auf einen Schaden an seinem Auto aufmerksam. Seinen roten Ford Ka hatte er am Straßenrand der Marienburger Straße geparkt als am Sonntagmittag, 9. Juli, ein unbekannter Pkw sein Fahrzeug am linken Kotflügel beschädigt hatte. Auch der Fahrerspiegel wurde dabei abgerissen. Der Unfallfahrer beging Fahrerflucht, wie die Polizei mitteilt.

Diese Bild eines abgefahrenen Außenspiegels teilt die Polizei nach einer Fahrerflucht in Kamp-Lintfort. Foto: Kreispolizeibehörde Wesel

In der Folge des Unfalls nahm das Verkehrskommissariat die Ermittlungen auf. Ein wichtiges Indiz ist der rechte Außenspiegel, den der Flüchtende bei dem Unfall verlor. Inzwischen ist bekannt: Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich vermutlich um ein metallic-blaues Auto der Marke VW. Auch ist klar, dass der gesuchte Pkw im verlorenen Seitenspiegel Technik, wie Seitensensor und Heizung, verbaut hatte. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher und zu dem gesuchten Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort entgegen, Telefon: 02842/9340.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland