Kamp-Lintfort: Expertinnen nennen Deko-Trends zu Weihnachten

Die Weihnachtsgurke

Laut Internetlexikon Wikipedia ist es in den Vereinigten Staaten ein Weihnachtsbrauch, in den Weihnachtsbaum eine Weihnachtsgurke, die einer eingelegten Gewürzgurke ähnelt, etwas versteckt in die Zweige zu hängen. Durch ihre grüne Farbe ist die Gurke nicht ganz so leicht zu entdecken. Derjenige, der als Erster die Weihnachtsgurke entdeckt, erhält ein zusätzliches Geschenk.

Woher der Brauch kommt, ist unklar. Unter anderem wurde in den USA der Mythos verbreitet, die Tradition gehe auf einen aus dem Königreich Bayern stammenden Auswanderer namens John C. Lower (ursprünglich Hans Lauer) zurück, der im Amerikanischen Bürgerkrieg kämpfte und in Gefangenschaft geriet. Der Erzählung nach überlebte Lower am Heiligen Abend nur durch die Barmherzigkeit eines Wärters, der ihm eine einzelne Essiggurke zu essen gab. Nach dem Kriegsende soll Lower zu seiner Familie zurückgekehrt sein und in Gedenken an seine Rettung stets eine Gurke an den Weihnachtsbaum gehängt haben.