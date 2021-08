Kamp-Lintfort: Exhibitionist spricht Frau aus dem Auto an

Kamp-Lintfort. Der Fahrer eines Kombis hatte in Kamp-Lintfort zunächst eine Frau nach dem Weg gefragt. Die Polizei liefert eine Beschreibung und sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Montag berichtet, gab es bereits am vergangenen Mittwoch einen Fall von Exhibitionismus in Kamp-Lintfort.

Demnach sprach am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr der Fahrer eines dunkelblauen Kombis an der Ebertstraße eine 24-jährige Kamp-Lintforter Fußgängerin an und fragte nach dem Weg. Plötzlich zeigte sich der Autofahrer der Frau in schamverletzender Weise und fuhr davon. Die Polizei gibt eine Beschreibung des Unbekannten mit unter anderem diesen Merkmalen: 20 – 30 Jahre alt, kurzer Bart, braune Haare. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842 / 9340.

