Kamp-Lintfort: Evangelische Gemeinde lädt zur Impfaktion

Kamp-Lintfort. Frisch geimpft ins Neue Jahr: Die Evangelische Kirchengemeinde Lintfort hat für Sonntag, 2. Januar, eine freie Impfaktion ohne Termin organisiert.

Die Evangelische Kirchengemeinde Lintfort lädt am kommenden Sonntag, 2. Januar, von 12 bis 20 Uhr zu einem freien Impftermin für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen in das Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Geisbruchstraße 22 in Kamp-Lintfort.

Wie die Gemeinde mitteilt, können alle Interessenten ab 12 Jahren an diesem Tag ganz einfach ohne Termin geimpft werden. Booster-Impfungen für Erwachsene werden gemäß der aktuellen Stiko-Empfehlungen nach drei Monaten angeboten. Für die Aktion stehen die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Johnson&Johnson zur Verfügung.

Um einen zügigen Ablauf für alle zu ermöglichen, sollten Interessierte – wenn vorhanden – Impfausweis, Personalausweis, Krankenkassenkarte und ausgefüllte Aufklärungs- und Anamnesebögen mitbringen.

Für Hinweise zu den Formularen, Fragen und weitere Informationen senden Sie bitte eine formlose E-Mail an: impfen.halim@gmail.com

