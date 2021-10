Kamp-Lintfort erinnert an das Schicksal einer jüdischen Frau

2015 verlegte Gunter Demnig die Stolpersteine am Abteiplatz in Kamp-Lintfort.

Kamp-Lintfort. Vor 80 Jahren wurde die letzte jüdische Einwohnerin Hoerstgens, Jenny Gompertz, deportiert und ermordet. Stolpersteine erinnern an Familie Cahn.

Die Stadt Kamp-Lintfort erinnert in diesen Tagen mit der Geschichte von Jenny Gompertz an die Deportation jüdischer Einwohnerinnen und Einwohner aus Kamp-Lintfort. Am 27. Oktober 1941 wurde Jenny Gompertz, die letzte jüdische Einwohnerin Hoerstgens, nach Łódź deportiert.

Sie wurde am 21. September 1889 in Hoerstgen geboren und betrieb in ihrem Haus an der Dorfstraße 57 einen Kurzwarenladen. 1938 kam es im Rahmen der Reichspogromnacht zu einem gewalttätigen Anschlag auf ihr Geschäft. Ende 1939 musste Jenny Gompertz ihr Haus an „Nichtjuden“ verkaufen und wohnte anschließend bis 1941 am Kamper Abteiplatz. Im Oktober 1941 wurde sie gezwungen, in das sogenannte „Judenhaus“ an der Kronprinzenstraße 13 in Essen umzuziehen, wo seit 1940 schon ihre jüngere Schwester Amanda mit ihrer Familie lebte. Von dort aus wurden die Schwestern ins Ghetto Litzmannstadt (Lódź) deportiert.

Am 6. Mai 1942 wurde Jenny Gompertz in das Vernichtungslager Kulmhof (Chełmno) gebracht, wo sie einen Tag später ermordet wurde. Auch ihre Schwester Amanda überlebte den Holocaust nicht. Im Dezember 1941 wurde die jüdische Familie Cahn aus Kamp deportiert. Von Riga aus führte sie ihr Weg in unterschiedliche Konzentrationslager, wo alle Familienmitglieder den Tod fanden. An sie erinnern seit 2015 Stolpersteine vor ihrem ehemaligen Wohnhaus am Abteiplatz.

