Kultur Kamp-Lintfort: Endlich wieder ins Theater in der Stadthalle

Kamp-Lintfort. In den kommenden Wochen und Monaten stehen in Kamp-Lintfort spannenden Inszenierungen auf dem Programm. Der Vorverkauf ist gestartet.

Nach längerer, pandemiebedingter Pause kann es endlich wieder losgehen. Das Kulturbüro Kamp-Lintfort bietet im Rahmen der Saison 2021/22 in der Stadthalle Kamp-Lintfort ein Programm mit spannenden Inszenierungen in einem Potpourri aus Komödien, Schauspiel, Kabarett und einer musikalischen Produktion an.

Wie die Stadt Kamp-Lintfort am Freitag mitteilte, beginnt der Vorverkauf für die ersten drei Stücke beginnt jetzt. Bedingung für den Besuch der Vorstellungen ist die Einhaltung der 3 G-Regelung. Nur geimpften, genesenen und getesteten Personen wird der Zutritt gestattet. Den Auftakt macht die Komödie „Ekel Alfred“, bekannt durch die legendäre TV-Serie „Ein Herz und eine Seele“ aus den 1970er Jahren, mit dem Ensemble der Kammeroper Köln am 26. Oktober.

Westfälisches Landestheater gastiert im Januar 2022

Am 28. November folgt die Komödie „Sch´tonk“ nach dem gleichnamigen Film von Helmut Dietl über die gefälschten Hitler-Tagebücher mit Luc Feit und anderen. Aus der Feder einer der populärsten Komödienautoren – Ray Cooney – stammt das Stück „Taxi, Taxi – Doppelt Leben hält besser“ mit dem Westfälischen Landestheater, das am 14. Januar 2022 zur Aufführung kommt.

Die Stücke beginnen an den Tagen der Aufführung jeweils um 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr. Sofern nicht verkaufte Karten vorhanden sind, können diese an der Abendkasse ab 19 Uhr erworben werden.

Der Eintritt kostet 17 €, 15 € oder 13 € (inklusive Vorverkaufsgebühr) in drei Rängen. Karten erhalten Interessierte in der Buchhandlung Am Rathaus, Moerser Straße 239, Telefon 02842 / 9217 79.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland