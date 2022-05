Kamp-Lintfort: Endlich ist wieder Vatertagskirmes!

Kamp-Lintfort. Nach zwei Jahren Corona-Pause feiert Kamp-Lintfort wieder die Vatertagskirmes. 55 Aussteller sorgen ab dem 26. Mai fünf Tage lang für Trubel.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause geht es am 26. Mai ab 11 Uhr in der Kamp-Lintforter City endlich wieder rund: Bei der traditionellen Vatertagskirmes verwandeln in diesem Jahr 55 Schausteller den Prinzenplatz mit der angrenzenden Innenstadt fünf Tage lang zu einem bunten Jahrmarkt und bieten ein vielfältiges Rahmenprogramm. Eröffnet wird die Kirmes mit einem Fassanstich durch Bürgermeister Christoph Landscheidt.

Wie gewohnt wird bei der Vatertagskirmes Wert auf eine ausgewogene Mischung des Angebotes für jede Altersklasse gelegt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. So gibt es unter anderem eine Familienachterbahn, ein Bungee-Trampolin, aber auch schnelle Fahrgeschäfte wie den Love-Express oder den Kesseltanz. Auch ein Autoscooter oder das bei Kindern beliebte Entenangeln wird angeboten.

Am Eröffnungstag gibt es für die Fahrgeschäfte der Kirmes ein besonderes Angebot. In der ersten Stunde kosten die Fahrchips jeweils nur 99 Cent. Weiter geht es am Freitag gegen 22.30 Uhr mit einem Höhenfeuerwerk, am Samstag wird es für alle ein buntes Kirmestreiben geben und am Sonntag wird für Kinder in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein kostenloses Kinderschminken an der Bushaltestelle Prinzenplatz angeboten.

Den Abschluss bildet laut Mitteilung wie in den vorangegangenen Jahren wieder der sogenannte „Blue Monday“. An diesem Tag kann man gegen Vorlage eines Flyers – erhältlich in den ortsansässigen Geschäften sowie im Foyer des Rathauses – oder einer entsprechenden Zeitungsanzeige die Fahrgeschäfte preisgünstiger nutzen, das heißt einmal zahlen und dafür zweimal fahren.

