Kamp-Lintfort: Einbrecher stehlen Tresor aus einem Büro

In Kamp-Lintfort sind Einbrecher in ein Büro eingedrungen (Symbolbild mit gestellter Szene).

Kamp-Lintfort. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gibt es unliebsamen Besuch in einem Büro in Kamp-Lintfort. Nach dem Einbruch sucht die Polizei Zeugen.

Bei einem Einbruch in Kamp-Lintfort haben Diebe gleich einen ganzen Tresor gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und bis Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr.

Die Einbrecher drangen an der Altfelder Straße gewaltsam in ein Bürogebäude ein und entwendeten unter anderem den Tresor. Über den Inhalt macht die Polizei keine Angaben. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Kamp-Lintfort, 02842 / 9340.