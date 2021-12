Kamp-Lintfort: Einbrecher stehlen Schmuck und Parfüm

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort sind Einbrecher an Weihnachten in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Jetzt sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Am zweiten Weihnachtstag zwischen 12 Uhr und 18 Uhr nutzten Unbekannte in Kamp-Lintfort die Abwesenheit der Bewohner, um in ein frei stehendes Einfamilienhaus an der Hardenbergstraße einzubrechen. Die Täter schlugen eine Terrassentür ein und verschafften sich so Zugang.

Im Haus durchwühlten sie sämtliche Zimmer. Unter anderem stahlen sie Schmuck und Parfüm. Was sie darüber hinaus noch erbeuteten, steht zurzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842 /9340.

