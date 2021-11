Kamp-Lintfort: Diskussion über „völkische Landnahme“

Der Vortrag findet am Dienstag im Diesterweg-Forum in Kamp-Lintfort statt, hier ein Archivfoto.

Kamp-Lintfort. Die Autorin, Politologin und Journalistin Andrea Röpke ist am Dienstag im Diesterweg-Forum zu Gast. Anmeldungen sind noch möglich.

Am Dienstag, 16. November, 19.30 Uhr ist die Autorin, Politologin und Journalistin Andrea Röpke zu Gast in Kamp-Lintfort. Im Diesterweg-Forum, Vinnstraße 40 spricht sie in der VHS-Veranstaltungsreihe „Demokratie braucht Dich!“ über „Völkische Landnahme“.

„Nach 1945 haben sich viele Rechtsextreme aufs Land zurückgezogen. Anders als die meisten Rechtsextremen orientieren sie sich an historischen rechtsbündischen oder jugendbewegten Strukturen überwiegend aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts“, berichtet Röpke im NRZ-Gespräch.

Es gibt regionale Unterschiede

Tatsächlich gebe es, so Röpke, regionale Unterschiede. Es gebe „Regionen, in denen sich fanatische Deutschtümler nach 1945 enger niedergelassen haben, wie in der Lüneburger Heide, in hessischen oder bayrischen Regionen“.

Über Nordrhein-Westfalen teilt Röpke mit: „Auch in Nordrhein-Westfalen sind sie in rechten Bünden, Burschenschaften oder anderen Organisationen aktiv. Jüngere aus den Reihen Völkischer sind bei der rechtsextremen Identitären Bewegung zum Beispiel im Raum Köln oder Bonn aktiv. Andere organisieren Zeltlager von Abspaltungen der verbotenen Wiking-Jugend oder weiterer rechtslastiger Bünde. In Ostwestfalen-Lippe finden bis heute – trotz Verbotes – Aktivitäten der Heimattreuen Deutschen Jugend mit Kindern statt.“

So ist die Anmeldung möglich

Vortrag und Diskussion sind ein gemeinsames Angebot von Neuem Evangelischen Forum Kirchenkreis Moers, der Evangelischen Kirchengemeinde Hoerstgen, dem Evangelischen La­bo­ra­to­ri­um (Duisburg), Erinnern für die Zukunft Moers und der Volkshochschule Moers Kamp-Lintfort.

Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind erforderlich: E-Mail neuesevforum@kirche-moers. de oder 02841 / 100136. alf

