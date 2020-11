Kamp-Lintfort: Digitaler Adventskalender für die Gemeinde

Kamp-Lintfort. Am Wochenende geht die neue Homepage der Kirchengemeinde St. Josef an den Start. Mit einer schönen Überraschung für die Adventszeit.

Die Kirchengemeinde St. Josef hat ein Jahr lang intensiv an ihrem neuen Logo und der neuen Homepage gearbeitet. Eingebunden in die Seite ist auch das Familienzentrum mit seinen fünf katholischen Kitas. Am kommenden ersten Adventssonntag wird das Logo im Gottesdienst um 11 Uhr in der Josefkirche mit einer aufwendigen Lichtinstallation vorgestellt und damit soll auch die Homepage an den Start gehen.

Im Familienzentrum haben die Verantwortlichen zu Beginn der Pandemie lernen müssen, dass viele der Informationen für die Eltern bisher auf persönlichem Kontaktweg übermittelt wurden. Schnell hat man sich dort umgestellt und den digitalen Weg eingeschlagen.

Das positive Feedback der Eltern über die zugesandten Informationen, aber auch Geschichten, Bastelanregungen, Lieder und Rätsel für die Kinder, die zu Hause sein mussten, brachte das Team auf die Idee, die neue Homepage für einen digitalen Adventskalender zu nutzen.

So wurde eine bunte Sammlung von vielen Anregungen für jeden Tag erstellt. Manchmal erzählen Kinder eine Geschichte zu selbstgemalten Bildern. Ein anderes Türchen zeigt einen Engelschor beim „Alle Jahre wieder“ singen.