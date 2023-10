Kamp-Lintfort: Dieser Fahrraddiebstahl ist schiefgegangen

Die Polizei in Kamp-Lintfort sucht die Besitzerin oder den Besitzer eines geklauten Fahrrades. (Symbolbild)

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort hat die Polizei drei Jugendliche geschnappt, die ein Fahrrad geklaut haben. Nun stellt sich die Frage: Wem gehört das Rad?

Das hatten sich die Jugendlichen sicher anders vorgestellt: In der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtete eine aufmerksame Zeugin gegen 2.15 Uhr drei Jugendliche beim Diebstahl eines Fahrrades, welches auf der Moerser Straße Höhe Hausnummer 250, an einem dortigen öffentlichen Fahrradständer, abgeschlossen abgestellt war.

Die durch die Zeugin informierten Polizeibeamten konnten wenig später die Jugendlichen vor Ort antreffen, die zunächst zu Fuß mit dem gestohlenen Fahrrad in Richtung Friedrich-Heinrich-Allee und weiter in Richtung Ringstraße flüchteten.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei drei Jugendliche aus Kamp-Lintfort im Alter von 14 bis 16 Jahren aufgreifen und festnehmen. Diese hatten sich in einem Hinterhof an der Ringstraße unter einem Auto versteckt. Das entwendete Fahrrad wurde auf der Moerser Straße aufgefunden und sichergestellt.

Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Nun wird der Besitzer des Fahrrades gesucht: Es handelt sich um ein lila-farbenes Damenfahrrad der Marke Panther mit einer auffälligen Klingel mit Blumenmuster. Wer kann Angaben zum Fahrradbesitzer machen? Hinweise an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort: 02842 / 934-0.

