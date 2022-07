Kamp-Lintfort: Diese Vorteile hat die neue OP-Methode

Kamp-Lintfort. Die Klinik für Operative Orthopädie am St. Bernhard-Hospital operiert jetzt vollendoskopisch an der Wirbelsäule.

Die Klinik für Operative Orthopädie am St. Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort setzt für Wirbelsäulen-Operationen nun eine vollendoskopische Methode ein, für die Chefarzt Dr. Martin Grummel und Oberärztin Lucia Trepper in einem eigens dafür geschaffenen Trainingszentrum in Baden-Württemberg umfangreich trainiert haben, wie das Krankenhaus berichtet.

Das Kamp-Lintforter Haus ist seit 2021 ein von der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) anerkanntes Wirbelsäulenspezialzentrum. „Wir verstehen es als unsere Aufgabe als Wirbelsäulenspezialzentrum, nicht nur die Vorgaben für Indikations-, Struktur- und Prozessqualität zu erfüllen, sondern auch, an Innovationen teilzuhaben“, erläutert Martin Grummel.

Der 35-jährige Danny Lüke war der erste Patient, bei dem diese neuartige Technik angewandt wurde. „Der Hautschnitt für den Zugang ist wesentlich kleiner als bei dem Standard-Zugang mit Mikroskop und die Muskulatur wird viel mehr geschont“, berichtet Lucia Trepper. „Das Infektionsrisiko ist kleiner, das Blutungsrisiko geringer, die Sicht genauer. Dadurch kann der Patient schneller mobilisiert werden.“ Alles Argumente, die Danny Lüke im Beratungsgespräch mit den Ärzten überzeugten. Ihm war beim Krafttraining das Bein weggeknickt, und er litt unter sehr starken Schmerzen.

„Da ich Schmerzen gewohnt bin, wollte ich erst einmal abwarten und nahm starke Tabletten“, erzählt der Wasserbauer aus Homberg. Als sie nach zehn Tagen noch anhielten, überwies ihn der Hausarzt in das St. Bernhard-Hospital zu Martin Grummel. Dort folgten erste Untersuchungen sowie eine Abklärung der Ursachen durch eine Magnetresonanz-Tomografie (MRT), bei der ein doppelter Bandscheibenvorfall deutlich wurde.

Endlich keine Schmerztabletten mehr

Bei der nachfolgenden Operation, die Grummel und Trepper durchführten, wurde der Eintrittspunkt für den Zugang zum Rückenmarkskanal mit Hilfe einer Röntgenkontrolle bestätigt. Zunächst führten sie eine schmale Hülse ein. Sie dient als Führungskanal für die Kamera und Instrumente. Dann wurde der Rückenmarksack und die betroffene Nervenwurzel dargestellt und das vorgefallene Bandscheibengewebe herausgezogen und der Nerv vom Druck befreit.

Das Ergebnis: Lüke war schmerzfrei und konnte – dank der neuen Technik – bereits am Tag der Operation aufstehen. Zwei Tage später wurde Danny Lüke schon aus dem Krankenhaus entlassen. „Ich fühle mich einfach super“, strahlt er. „Nun bin ich wieder beschwerdefrei und brauche keine starken Schmerztabletten mehr.“

