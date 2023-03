Kamp-Lintfort: Diese neue Komödie kommt in die Stadthalle

Kamp-Lintfort. Das Amateurtheater Bühne 69 führt im März sein neues Stück in der Kamp-Lintforter Stadthalle auf. Wovon es handelt und wann Sie es sehen können.

Die „bühne69“ bleibt ihrem Motto „Wir machen Lachen“ treu und zeigt mit der Komödie „Hier sind Sie richtig“ von Marc Camoletti wieder eine klassische Boulevardkomödie. Es werde turbulent auf der Bühne der Stadthalle, wenn vier Frauen hinter vier Männern her seien. Dies geschehe zwar aus unterschiedlichsten Motiven, führe aber zu herrlicher Situationskomik, heißt es in einer Ankündigung.

Zum Inhalt: Georgette, eine ältere Wohnungsbesitzerin, lebt mit Berthe, ihrer Haushälterin, und ihren zwei Untermieterinnen Jacqueline und Janine unter einem Dach. Jacqueline, eine Malerin, braucht ein männliches Aktmodell zur Fertigstellung eines Gemäldes für einen Wettbewerb zum Thema „Festmahl bei Spartakus“. Janine, eine Musiklehrerin, sucht Schüler für Klavierstunden. Georgette hält es mit zwei Künstlerinnen als Untermieter nicht mehr aus und will einen neuen Mieter, während Berthe auf der Suche nach einem Ehemann ist. Aus diesen verschiedenen Anlässen geben sie unabhängig voneinander Inserate auf. Der einzige Haken: alle wohnen im gleichen Appartement und schon läutet die Türglocke, „Hier sind sie richtig!“. Natürlich folgen jede Menge Verwechslungen und Missverständnisse und jede gerät an den jeweils Falschen.

Amateurtheater aus Leidenschaft

Die „bühne69 e.V.“ begeistert mittlerweile seit über 50 Jahren ihr Publikum mit ihren Komödien und dem Kindertheater. Das Amateurtheater, das sich selbst als „Theater in Kamp-Lintfort“ bezeichnet, besteht derzeit aus 30 aktiven Mitgliedern. Immerhin gehört die „bühne69 e.V.“ zu den erfolgreichsten Amateurtheatern am Niederrhein und begeistert in zwei Inszenierungen und einem Kinderstück jährlich mehrere tausend Zuschauer. Es hat in der Zeit viele Veränderungen gegeben, viele Stücke sind gespielt worden, doch die Freude am Spiel und daran, „Freude zu schenken“ ist für die Mitglieder eine schöne Erfahrung. Mittlerweile ist die „bühne69“ eine feste Institution im Kulturleben Kamp-Lintforts geworden und hofft, es noch viele Jahre zu bleiben. Weitere Infos zu den Veranstaltungen der bühne69 e.V. sind im Internet abrufbar, unter www.buehne69.de oder unter www.facebook.de/buehne69.de.

Die Premiere steigt am Samstag, 18. März 2023 um 20 Uhr, weitere Vorstellungen am Sonntag, 19. März um 16 Uhr; Samstag, 25. März um 20 Uhr; Sonntag, 26. März um 16 Uhr in der Stadthalle Kamp-Lintfort, Moerser Straße 167. Der Eintritt kostet 15 Euro, Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung. Karten gibt es online unter: buehne69.reservix.de/events

