Kamp-Lintfort: Diese neue Fahnen wehen jetzt im Zechenpark

Kamp-Lintfort. Die Fahnen der Laga sind in Kamp-Lintfort Geschichte. Die Stadt veröffentlichte nun die Motive für das neue Stadtquartier am Zechenpark.

Im Kamp-Lintforter Zechenpark wehen von nun an neue Fahnen. Nachdem im Juni bereits das Banner am Förderturm gewechselt wurde, wurden jetzt auch die Fahnen der Landesgartenschau am Nordeingang des Zechenparks ausgetauscht. Seit Freitag hängen hier zwei Fahnen mit der Aufschrift „Zechenpark Friedrich-Heinrich“ und machen so auch auf das neue Stadtquartier Friedrich-Heinrich aufmerksam.

Ergänzt werden die beiden Fahnen durch eine Fahne der Stadt Kamp-Lintfort mit dem städtischen Logo. Außerdem macht eine Fahne auf die neue Innenstadtkampagne der Werbegemeinschaft „Von Herzen Kamp-Lintfort“ aufmerksam. Die auf drei Jahre ausgelegte Kampagne soll dazu führen, dass sich die Einwohner mehr mit der Stadt identifizieren und so dazu animiert werden, in der Kamp-Lintforter Innenstadt einzukaufen und den Einzelhandel zu stärken. Die Fahne der Kampagne kann man ab jetzt auch vor dem Rathaus und dem Panoramabad Pappelsee finden.

Heimat-Fahne für alle Kamp-Lintforterinnen und Kamp-Lintforter erhältlich

Auch Unternehmen oder Privatpersonen mit einem Fahnenmast können zeigen, dass ihnen ihre Stadt am Herzen liegt. Dafür können sich Interessierte bei Bettina Reiner von der Werbegemeinschaft (klwerbegemeinschaft@onlinehome.de) melden.

Diese weist darauf hin, dass nicht alle Fahnenmasten dieselben Maße haben und es somit keine Sammelbestellung gibt. Wer dennoch eine Fahne mit dem Slogan der Kampagne hissen möchte, erhält eine Datei, mit der man selbst eine Fahne drucken lassen kann.

