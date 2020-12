Kamp-Lintfort: Diebe schlagen bei zwei Handwerkern zu

In Kamp-Lintfort ist am Wochenende in zwei Firmen eingebrochen worden (Symbolbild).

Kamp-Lintfort. Nach dem Einbruch bei Firmen in Kamp-Lintfort ist der Schaden so groß, dass die Polizei noch keinen kompletten Überblick hat – Zeugen gesucht.

Schaden in beträchtlicher Höhe ist nach einem Diebstahl am Wochenende in Kamp-Lintfort entstanden, als bislang unbekannte Täter in ein Gebäude an der Kruppstraße eindrangen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, haben dort ein Malerbetrieb und eine Firma für Bodenbeläge ihren Sitz und teilen sich das Gelände. Die Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zu den Hallen der Firmen und stahlen nach bisherigem Stand zwei Tischkreissägen, eine Parkettschleifmaschine sowie eine komplette Euro-Palette Spachtelmasse.

Darüber hinaus entwendeten sie einen weißen Ford Transit mit dem Kennzeichen WES – WM 363, in dem sich Werkzeug und der Fahrzeugschein befand. Zudem schlugen die Täter die Scheibe eines dort ebenfalls abgestellten Peugeot Boxters ein und durchwühlten das Innere des Autos. Was alles weggekommen ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: 02842 / 9340.