Kamp-Lintfort: Dieb stiehlt Seniorin die Einkaufstasche

In Kamp-Lintfort hat ein Dieb einer Seniorin die Tasche geklaut. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Kamp-Lintfort. Mittwochvormittag in Kamp-Lintfort: Ein dreister Dieb nähert sich einer Frau von hinten und entreißt ihr die Tasche. Die Polizei sucht Zeugen?

Ein Dieb hat in Kamp-Lintfort einer Seniorin die Einkaufstasche gestohlen. Der Täter näherte sich der 81-Jährigen an diesem Mittwoch gegen 11.30 Uhr an der Montplanetstraße von hinten, entriss ihr die rosa Tasche und flüchtete mit einem Fahrrad.

Der Dieb ist laut Polizei etwa 25 Jahre alt und war schwarz gekleidet. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, soll sich mit der Polizei Kamp-Lintfort unter 02842 / 9340 in Verbindung setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland