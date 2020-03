Am Niederrhein. Die Konzentration der Notfallversorgung in Moers macht Betroffenen Sorgen. Auf einer Podiumsdiskussion präsentieren Experten einen anderen Weg.

Längere Wege, höhere Wartezeiten und „eine gigantische Verschiebung der Patientenströmungen“ – Professor Christopher Niehues von der FH Münster machte am Dienstag bei einer Podiumsdiskussion in Kamp-Lintfort deutlich, welche Folgen eine konzentrierte Notfallpraxis am Moerser Bethanien-Krankenhaus mit sich bringen würde. Ab dem 1. April soll die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Moers auch für die Bürger in Kamp-Lintfort, Alpen, Rheinberg und Rheurdt zuständig sein. Das lässt die Bürgermeister der betroffenen Kommunen Alarm schlagen.

Gemeinsam mit Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt diskutierte Niehues mit Dr. Conrad Middendorf, Regionalgeschäftsführer der St. Franziskus-Stiftung in der Region Rheinland, Dr. Klaus Kattenbeck, Chefarzt der Medizinischen Klinik II am St. Bernhard-Hospital, und Jan Höpfner, Vorsitzender des DRK Kreisverbandes Niederrhein, über das Vorhaben. Vertreter der KV und des Landes- oder Bundesministeriums waren einer Einladung zu der Diskussion nicht gefolgt.

Für die Besucher der Veranstaltung gab es viele Informationen. Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung waren geladen – aber nicht erschienen. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Die Moerser Notfallpraxis würde dann für rund 220.000 statt 110.000 Menschen zuständig sein. Ob das funktionieren könne, wollte Moderator André Fritz wissen. Niehues: „Es kann Stunden geben, da klappt das super, es kann aber auch Stunden geben, da funktioniert dieses System eben nicht. Die Notfallversorgung ist nicht planbar.

“ Für den Gesundheitsexperten hakt der Reformentwurf an einer Stelle besonders: Für die zentrale KV-Notfallpraxis werden vor allem Allgemeinmediziner benötigt. „Es gibt keinen Hinweis darauf, was die anderen KV-Fachärzte machen. Theoretisch müssten auch Internisten, Urologen oder Gynäkologen den Notfalldienst übernehmen.“ Middendorf befürchtet, dass viele Menschen nicht Moers ansteuern werden, sondern direkt ins Kamp-Lintforter Krankenhaus fahren.

Ein niedergelassener Arzt aus Rheinberg im Publikum befürwortete den Zusammenschluss: „Ich habe circa 13 Dienste in der Rheinberger Notfallpraxis im Jahr. Am nächsten Tag muss ich meine Praxis zulassen, weil ich nachts gearbeitet habe. Das ist ein Minusgeschäft.“ Ein Kollege aus Kamp-Lintfort widersprach. Er würde sich wünschen, dass die Notfallpraxis am Bethanien die Versorgung für Moers und Neukirchen-Vluyn übernehme und Kamp-Lintforter, Rheinberger, Alpener und Rheurdter in eine Notfallpraxis am St. Bernhard-Hospital kommen könnten. Kattenbeck: „Das wäre die optimale Lösung.“