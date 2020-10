Kamp-Lintfort: Der Schirrhof wird Silvester zum Konzertort

Die offizielle Einweihung soll es nicht sein, aber es wird das erste große Event im Schirrhof: Die Silvesterkonzerte ziehen wegen der Corona-Auflagen vom Rokokosaal in das dann frisch renovierte historische Gebäude um..

Kamp-Lintfort. Noch ist der Schirrhof nicht fertig, aber das erste Event ist terminiert: Die Silvesterkonzerte ziehen vom Kloster in den historischen Zechenbau.

Die Silvesterkonzerte gehören zu den beliebtesten und den am meisten nachgefragten Konzerten der Kamper Konzertreihe. In Zeiten der Corona-Pandemie jedoch müssen auch diese Konzerte auf Wanderschaft gehen: Noch ist der Schirrhof eine Baustelle, aber die Sanierungs- und Umbauarbeiten werden zum Jahresende fertig sein. Wie Jeanette von der Leyen, Koordinatorin des Kammermuskifests Kloster Kamp mitteilt, sollen die beiden Konzerte nicht die offizielle Einweihung sein, für die Sylvesterkonzerte dürfe der 200 Quadratmeter große Saal aber vorab schon bespielen werden.

Der Vorteil: Hier können alle Hygienemaßnahmen und Regeln eingehalten werden, die der Rokokosaal leider nicht zulässt. „Wir möchten das vergangene Jahr, welches uns alle vor so ungewöhnliche Herausforderungen gestellt hat, zuversichtlich musikalisch ausklingen lassen und noch jedes Jahr haben uns unsere Künstlerischen Leiter, die Eheleute Hülshoff, mit einem großartigen Programm überrascht“, so von der Leyen. Wie auch in den vergangenen Jahren wird es je ein Konzert um 16 Uhr und ein weiteres um 18.30 Uhr mit gleichem Programm geben

Karten kosten 28 Euro inklusive Verkaufsstellengebühr und sind ab Donnerstag, 15. Oktober, ab 10 Uhr im Zentrum Kloster Kamp, (02842 / 92 75 40) erhältlich.