Kamp-Lintfort: Der Lyrikerkreis hat wieder Gäste eingeladen

Kamp-Lintfort. Unter dem Motto „Mai-Lights“ startet der Kamp-Lintforter Lyrikerkreis in das Veranstaltungsjahr. Geboten wird neben Versen noch allerhand mehr.

„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte.“ Auch den Lyrikerkreis stimmt diese Jahreszeit erwartungsfroh, denn im Wonnemonat startet der Verein aus Kamp-Lintfort in sein Veranstaltungsjahr. Am Freitag, 12. Mai, steht ab 17 Uhr ein Wiedersehen mit treuen Zuhörern im Kamp-Lintforter Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee 79 an.

Die Hobbyautoren präsentieren „Mai-Lights“ mit dem Untertitel „Leben – Lieben – Lachen“. Weil im Oktober vergangenen Jahres die Mischung aus Lesung und musikalischer Darbietung der Band EigenArtig so gut beim Publikum angekommen ist, wird auch am 12. Mai dieses Konzept übernommen. Als echtes Highlight kündigt deshalb Vereinsvorsitzende Christine Utermöhlen für die Veranstaltung den Auftritt von Uwe und Christine Brosch an. Beide sind durch zahlreiche öffentliche Auftritte und die Herausgabe von Gedichtbänden bekannt.

In Ausschnitten des Programms „Liebes Leben“ geht es bei ihnen mit eigenen Songs, Gedichten und Geschichten heiter, satirisch und poetisch zu. Vorgetragen werden sie von Uwe Brosch (Gesang und Gitarren) und seiner Frau Christine (Gesang, Flöten) unterhaltsam, oft mit einem Augenzwinkern und immer mit viel Nähe zum Publikum.

Die Autoren des Vereins, Christine Utermöhlen, Jutta Langhoff, Herbert Häusler und Erich Carl bedienen mit ihren ausgewählten Beiträgen das Thema „Leben – Lieben – Lachen“ in gewohnter Manier.

Ein Gastleser aus Geldern bringt Geschichten und Gedichte mit

Mit Günter Schmitz, der zum ersten Mal dabei ist, hat der Verein einen weiteren Gastleser gewonnen. Schmitz ist pensionierter Lehrer und lebt seit 1972 in Geldern. Nach seiner Pensionierung widmete er seinem Hobby mehr Zeit und es entstanden viele Geschichten und Gedichte. Der Hobbyautor ist hauptsächlich im Raum Geldern bekannt, wo er bei diversen Auftritten bislang seine kleinen Werke zum Besten gab.

Mai-Lights: Christine und Uwe Brosch sind mit dabei. Foto: Lyrikerkreis

Dass Lyrik ansteckend ist und Begeisterung auslöst, beweist am 12. Mai auch eine befreundete Gruppe aus dem Publikum mit Verfasstem in Reimform zum Thema Freundschaft.

Der Verein hat aufgrund der größeren Räumlichkeit im Schirrhof neue Technik angeschafft. Günter Neu sorgt damit für den guten Ton. Zusammen mit dem Gastauftritt von Uwe und Christine Brosch ist somit eine abwechslungsreiche Veranstaltung garantiert.

Und humorvolle Skulpturen gibt es auch zu sehen

Hobby-Künstler Wolfgang Notthoff präsentiert während der Veranstaltung „Mai-Lights“ eine kleine Auswahl seiner humorvollen Skulpturen. Der Wein-Markt Wörpel bietet wieder je einen ausgewählten Rot- und Weißwein an.

Eintrittskarten zum Preis von 9,50 € inklusive einem Glas Wein sind im Wein-Markt Wörpel (Tel. 02842/50651) erhältlich. Karten können vorab auch per Email an c.utermoehlen@t-online.de reserviert werden. Eine Abendkasse entfällt aus organisatorischen Gründen.

