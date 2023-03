Kamp-Lintfort: „Dauerbrenner“ Lisa Fitz in der Stadthalle

Kamp-Lintfort. Lisa Fitz hat seit 40 Jahren Erfolg mit Kabarett und Songs. Ende April kommt sie nach Kamp-Lintfort: Wo es Tickets gibt und was sie kosten.

Am Dienstag, 25. April, gibt es etwas zu feiern – 40 Jahre Lisa Fitz. Die Kabarettistin aus Bayern präsentiert in der Stadthalle Kamp-Lintfort Aktuelles zum Zeitgeschehen, intelligentes Kabarett, Best-of-Klassiker, Songs zur Gitarre.

Klassisch in der Form, stark in der Botschaft und immer mit eigenem Stil – so stellt die Stadtverwaltung Lisa Fitz in einer Mitteilung dar. Fitz kann auf 4000 Sologastspiele zurückblicken und hat um die 200 Songs geschrieben. „Dauerbrenner- das große Jubiläumsprogramm“ ist das 16. Kabarettprogramm der Kabarett-Ikone Lisa Fitz – aber ganz sicher ist sie nicht, ob es nicht doch mehr waren. Mit unerschöpflicher Energie, einer über 40 Jahre währenden Vita des Erfolges mit jährlich 100 Gastspielen in ebenso vielen Städten hat Lisa Fitz immer noch großen Spaß am Kabarett und an der Musik – wie auch ihre Zuschauer in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Als Enfant terrible, Aufklärerin, Rocklady, Bürgerschreck und Politikum belebte und bereicherte Lisa Fitz als Senkrechtstarterin die TV- und Medienlandschaft, inspirierte und provozierte, absolvierte unzählige Talkshows, TV-Sendungen und Interviews. Und sie sei, meint sie rückblickend, in 40 Jahren sicher auch in die eine oder die andere Falle getappt. „Irren gehört zum Erfolg“, so Fitz in der Mitteilung der Stadt.

Lisa Fitz wurde 2019 mit dem Bayrischen Verdienstorden ausgezeichnet, sowie 2015 mit dem Kabarett-Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehens. Sie entstammt der legendären, weit verzweigten Künstlerdynastie Fitz, war Pionierin des Frauenkabaretts, brachte als erste Frau ein Soloprogramm mit eigenen Texten auf die Bühne und schickte die Frauenbewegung mit Witz und Verve auf den Weg.

Tickets und Vorverkauf: Alle Informationen

Der Eintritt kostet 17, 15 oder 13 Euro (inkl. Vorverkaufsgebühr) in drei Rängen. Karten gibt es in der Buchhandlung Am Rathaus, Moerser Straße 239, 02842 / 921779, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr. Sofern nicht verkaufte Karten vorhanden sind, können diese an der Abendkasse ab 19 Uhr erworben werden.

