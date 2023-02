Kamp-Lintfort: Das sind die Sieger beim Wintersportfest

Kamp-Lintfort. Das Fest gibt es schon Jahrzehnte – und es ist immer wieder beliebt. Hier sind die Namen der erfolgreichsten Grundschülerinnen und Grundschüler.

Mit viel Applaus wurden die Siegerinnen und Sieger des diesjährigen Wintersportfestes der Kamp-Lintforter Grundschulen in der Sporthalle Eyller Straße gefeiert. Die 211 Mädchen und Jungen der vier Grundschulen waren zusammengekommen, um ihre Stadtmeisterin und ihren Stadtmeister zu ermitteln, wie die Stadtverwaltung jetzt berichtete.

In den Vorwochen konnten sich bei den eigenen Wintersportfesten der Grundschulen aus rund 1.500 Schülerinnen und Schülern die jeweils acht besten Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2012 und 2013 sowie die jeweils sechs besten der Jahrgänge 2011 und 2014 für die Veranstaltung qualifizieren.

Eine Schule stellt die Hälfte der Helfer

Die Veranstaltung wird seit mehr als 35 Jahren von der Stadt ausgerichtet. Kindern Spaß an Bewegung zu vermitteln, steht dabei – vor Auszeichnungen und Titeln – im Vordergrund. Seit 2019 Jahr wird das Sportfest der Grundschulen in Kooperation mit der Europaschule durchgeführt. So stellen die Schüler der 10. Klasse der Europaschule die Hälfte der Helfer. Das Engagement und die sportliche Kompetenz, mit dem die Schüler das Wintersportfest in den letzten Jahren unterstützt haben, war sehr beeindruckend, sodass die Kooperation mit der Europaschule auch in diesem Jahr fortgeführt wurde.

An den zehn Stationen Slalomdribbling, Seilchenspringen, Ziehen über eine Bank, Schlusssprung auf und über den Kasten, Laufkehre über einen Barren, Sprint zwischen zwei Kästen, Ballwurf, Hockwende, Werfen von Bohnensäckchen sowie Absitzen am Kasten galt es, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Meist entschieden nur wenige Punkte den Wettkampf. Bei den Mädchen des Jahrgangs 2012 holte sich Boglarka Bodnar von der Grundschule am Pappelsee mit 159 Punkten den ersten Platz.

Die höchste Punktzahl lag bei 178

Die höchste Punktzahl des Tages erzielte Felix Flür von der Grundschule am Pappelsee mit 178 Punkten. Er holte sich damit den Sieg bei den Jungen des Jahrgangs 2012. Auf das Siegerpodest bei den Jungen des Jahrgangs 2013 schaffte es Max Scheller von der Grundschule am Pappelsee mit 175 Punkten. Auch der Sieg Jahrgang 2013 bei den Mädchen ging an die Grundschule am Pappelsee und zwar durch Rangeen Barakat mit 155 Punkten.

Auf das Siegerpodest der Mädchen des Jahrgangs 2014 schaffte es Feroza Zymeray von der Grundschule am Pappelsee mit 140 Punkten. Den Sieg bei den Jungen des Jahrgangs 2014 konnte Sanel Pupovic von der Ernst-Reuter-Schule mit 159 erzielen. Platz eins bei den Mädchen des Jahrgangs 2015 erreichte Sophie Matusiak von der Ernst-Reuter-Schule mit 134 Punkten. Bei den Jungen des Jahrgangs 2015 setzte sich Noah Osterer von der Grundschule am Niersenberg durch, er erzielte 149 Punkte.

Glückwünsche aus dem Rathaus

„Herzlichen Glückwunsch zu eurer tollen Leistung“, beglückwünschte die stellvertretende Bürgermeisterin Barbara Drese die jungen Sportlerinnen und Sportler. Gemeinsam mit Frank Rattmann als Vertreter der Stadtwerke und Chris Zeegers von der Firma Sport-Palast nahm sie die Siegerehrung vor. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Spaß und Freude an der Bewegung die Kinder nach der dreijährigen Coronapause wieder am Wintersportfest teilnehmen“, freute sich Frank Rattmann, Geschäftsführer der Stadtwerke laut Mitteilung. Der Sport-Palast und die Stadtwerke sponserten die Veranstaltung mit Geldbeträgen und Wertschecks. Dies soll den Schulen ermöglichen, weitere Ausstattung für den Sportunterricht zu erwerben.

