Kamp-Lintfort: Das ist neu für Besucher des Terrassengartens

Kamp-Lintfort. Der Terrassengarten im Kloster Kamp lockt Spaziergänger zum Flanieren. Jetzt gibt es dort ein neues Angebot. Infos gibt’s auf einem QR-Code.

Ab sofort können Spaziergängerinnen und Spaziergänger im Terrassengarten des Kloster Kamp Infos zu den vier Elementen der Sonnenuhr sowie zur Wegmarke der Zisterzienser online nachschlagen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Auf Anregung des Vereins „Europäische Begegnungsstätte am Kloster Kamp“ wurde an den vier Elementen der astronomischen Sonnenuhr sowie an der Wegmarke der Zisterzienser jeweils ein QR-Code angebracht. Zieladresse ist die touristische Homepage Kamp-Lintforts. Hier können Besucher nachlesen, was es mit den vier Elementen der Sonnenuhr sowie der Wegmarke der Zisterzienser auf sich hat.

Die 2010 gestaltete astronomische Sonnenuhr besteht aus vier flachen Pyramiden, die auf vier Pfeiler der Treppe im Terrassengarten aufgesetzt sind. Die Wegmarke der Zisterzienser ist ein Zeichen für die besondere Bedeutung des Zisterzienserordens und der Abtei Kamp innerhalb Europas.

„Nun können sich Besucher im Vorbeigehen die tiefere Bedeutung dieser speziellen Anlaufstellen im und am Terrassengarten mit dem Smartphone erschließen“, freut sich Ewald Schwarz vom Verein „Europäische Begegnungsstätte“.

