Sollen am deutschlandweiten Warntag im Dezember auch informieren: Die Info-Tafeln in der City.

Kamp-Lintfort Kamp-Lintfort: Darum sind die Infotafeln in der City wichtig

Kamp-Lintfort. Wenn alles gut ist, zeigen die Info-Tafeln in der City Wetterbericht, Werbung oder Neuigkeiten. Wenn nicht alles gut ist, sind sie auch wichtig.

Sie integrieren sich schon seit geraumer Zeit in das Stadtbild von Kamp-Lintfort – die drei digitalen Informationstafeln am Karl-Flügel-Platz vor dem Sparkassen-Gebäude, in der Fußgängerzone nahe des C&A-Gebäudes sowie vor dem EK3.

Die Infotafeln zeigen neben aktuellen Nachrichten, dem Wetterbericht, städtischen Veranstaltungen und werblichen Inhalten von nun an auch Warnmeldungen, die über aktuelle Krisenereignisse aufklären. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die durch das Unternehmen Ströer betriebenen Stadtinformationsanlagen sind in das satellitengestützte Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) integriert und dienen somit neben TV, Rundfunk und Warn-Apps der Information über aktuelle Warnmeldungen.

Auch am 8. Dezember sollen die Tafeln funktionieren

Somit können beispielsweise Informationen zu Bombenentschärfungen, Gefahren durch Unwetter oder andere Ausnahmesituationen direkt auf die Infotafeln übertragen werden.

Anlässlich des nächsten bundesweiten Warntages am Donnerstag, den 8. Dezember werden bundesweit sämtliche Warnmittel erprobt. An diesem Warntag sollen dann auch die digitalen Infotafeln in der Kamp-Lintforter Innenstadt zum Einsatz kommen.

