Kamp-Lintfort: Couragierter Zeuge stoppt betrunkenen Fahrer

Kamp-Lintfort. Ein Autofahrer hat in Kamp-Lintfort in der Nacht eine Unfallserie verursacht. Nicht nur deshalb wird sich der 51-Jährige verantworten müssen.

In Kamp-Lintfort hat ein betrunkener Autofahrer eine Unfallserie ausgelöst. Ein couragierter Zeuge verhinderte Schlimmeres, wie die Polizei berichtet.

Demnach kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2 Uhr auf der Heinrichstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 51-jährige Kamp-Lintforter wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er mit seinem Auto zunächst einen Baum touchierte und dann in ein parkendes Auto fuhr. Trotz der Unfälle fuhr der Mann weiter und touchierte einen weiteren Baum, wo er mit seinem Auto zum Stehen kam. Der Zeuge rief die Polizei und hinderte den 51-Jährigen an der Weiterfahrt.

Die Polizisten konnten bei dem Fahrer eine starke Alkoholisierung feststellen. Zudem war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Durch die Unfälle hatte sich der 51-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo ihn neben der medizinischen Versorgung noch eine Blutprobe erwartete. Das Auto des 51-Jährigen erlitt einen Totalschaden.

