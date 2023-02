Kamp-Lintfort: Chefärzte informieren über „Alarm im Darm“

Die Veranstaltung findet in der Aula des St. Bernhard-Hospitals statt.

Kamp-Lintfort. Im Kamp-Lintforter St. Bernhard-Hospital findet nächste Woche eine Informationsveranstaltung zur Darmgesundheit statt. Hier geht’s zur Anmeldung.

Das Kamp-Lintforter St. Bernhard-Hospital lädt zur Informationsveranstaltung „Großalarm in Dünn- und Dickdarm“ für Mittwoch, 1. März, 17 Uhr, ein. Die Chefärzte Dr. Theodor Heuer (Klinik für Gastroenterologie) und Prof. Dr. Gernot M. Kaiser (Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie) informieren über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bei Erkrankungen des Dünn- und Dickdarms.

Die Bandbreite der Erkrankungen reicht von Verstopfung und Blähungen über oft schwere entzündliche Erkrankungen wie Divertikulitis und Colitis ulcerosa, das Reizdarmsyndrom, Polypen, Hämorrhoiden bis hin zu bösartigen Erkrankungen des Dünn- und Dickdarms.

So erkranken laut Mitteilung in Deutschland jährlich rund 70.000 Menschen an Dickdarmkrebs. Damit zählt diese Krebsform zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen. Bei rechtzeitiger Erkennung und Behandlung sind die Heilungschancen aber gut. Nach Expertenmeinung können bei frühzeitiger Diagnose neun von zehn Betroffenen geheilt werden. Über das Tumorzentrum Niederrhein wird der Darmkrebs interdisziplinär im zertifizierten Viszeralonkologischen Zentrum gemeinsam von Internisten und Chirurgen behandelt.

„Die Erkrankungen frühzeitig zu erkennen bedeutet, mögliche Warnsignale des Körpers wahr- und ernstzunehmen“, betont Dr. med. Theodor Heuer. Besonders die kostenlosen Früherkennungsuntersuchungen auf Darmkrebs bieten dazu eine gute Möglichkeit.

Anmeldung per Telefon oder E-Mail

Die kostenlose Veranstaltung findet in der Aula des St. Bernhard-Hospitals statt. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung (02842 / 708132, gesundheitszentrum@st-bernhard-hospital.de) erforderlich.

