Kamp-Lintfort: CDU-Mitglieder verzichten auf Ratsmandat

Knapp drei Wochen nach der ernüchternden Niederlage bei der Kommunalwahl gibt es innerhalb der CDU-Fraktion einen ersten Personalwechsel. Ein Mitglied auf der CDU-Liste hat angekündigt, sein Mandat für die kommende Ratsperiode nicht anzutreten. Weil auch die unmittelbare Nachfolgerin verzichtet, rückt nun Dr. Dietmar Fischer nach.

CDU-Fraktionschef Simon Lisken sagt im Gespräch mit der NRZ, dass politische Gründe keine Rolle beim Verzicht der beiden Mitglieder gespielt hätten. Gleichzeitig verhehlt er nicht, dass die Enttäuschung über diese herbe Wahlniederlage innerhalb der Fraktion nach wie vor groß ist.

Bei den Kommunalwahlen am 13. September stürzten die Christdemokraten in Kamp-Lintfort bekanntlich auf 20,1 Prozent ab, holten kein einziges Direktmandat und verloren zwei Ratssitze. Demnach wird die CDU ab der konstituierenden Sitzung am 3. November mit neun Fraktionsmitgliedern im Rat vertreten sein. Es ist ein Verlust, mit dem die Fraktion nach eigener Aussage nicht gerechnet hat. Eigentlich war sie sogar davon ausgegangen, ihre Ratspräsenz von elf Mandaten noch weiter ausbauen und die absolute Mehrheit der SPD tatsächlich endlich beenden zu können. „Das hätte auch dem Bundes- und Landestrend entsprochen“, sagt Simon Lisken.

Die Wahl in Kamp-Lintfort ist nach Meinung von Simon Lisken eine „reine Personenwahl“ gewesen

Während sich weite Teile des Landes bei der Kommunalwahl schwarz färbten, holte die SPD in Kamp-Lintfort aber erneut die absolute Mehrheit im Rat und baute das reine Wahlergebnis im Vergleich zu 2014 sogar noch weiter aus, und das bei einer höheren Wahlbeteiligung als noch sechs Jahre zuvor. Ein Erfolg, der für Simon Lisken deutlich mit dem Bürgermeister zusammen hängt.

„Diese Kommunalwahl war eine reine Personenwahl“, ist der CDU-Fraktionsvorsitzende überzeugt. Soll heißen, dass die SPD in Kamp-Lintfort auch von der großen Popularität Christoph Landscheidts profitiert, der bei der Kommunalwahl mit beachtlichen 80,41 Prozent im Amt bestätigt wurde.

Das große sozialdemokratische Übergewicht erschwere natürlich die Oppositionsarbeit im Rat, so Lisken. Dass viele Beschlüsse in den Ausschüssen und im Rat seit langem ohnehin einstimmig geschlossen werden, bestätigt er zwar, allerdings sei man bei wegweisenden Entscheidungen auch oft genug anderer Meinung gewesen, so der CDU-Fraktionschef weiter, unter anderem sei dies bei der Schulausstattung oder der Frage, was mit dem Laga-Zechenturm geschehen soll, der Fall gewesen. Das werde sich auch in der kommenden Ratsperiode nicht ändern.