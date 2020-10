Kamp-Lintfort: Caritas und Stadt starten eine Bürgerumfrage

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort ist die Meinung der Bürgerinnen und Bürger gefragt: Caritas und Stadt wollen wissen, wie es um die Lebensqualität bestellt ist.

Der Caritasverband Moers-Xanten befragt in Kooperation mit der Stadt Kamp-Lintfort im Rahmen einer Sozialraumanalyse Bürgerinnen und Bürger zu den Stadtteilen Mitte (Stadtkern) und Rossenray. Mit einer anonymen Befragung mithilfe eines Wunschbaumes wollen die Fachleute herausfinden, wie die Einwohnerinnen und Einwohner ihre Stadtteile wahrnehmen und welche Bedarfe es gibt. Aus den Ergebnissen der Befragung sollen in Zukunft Ideen, Handlungsansätze und mögliche Veränderungen in den Stadtteilen entwickelt werden.

Ziel ist es, die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu verbessern. An drei Terminen können Einwohnerinnen und Einwohner ihre Eindrücke und Meinungen anonym mit Karten an Stellwände anbringen. Die Befragung dreht sich rund um die Fragen: „Was gefällt Ihnen in den Quartieren?“, „Was vermissen Sie?“, „Was geht gar nicht?“ und „Was ist typisch für die Quartiere?“.

Die Aktion findet in Kamp-Lintfort an folgenden Terminen statt: Dienstag, 13. Oktober, von 16 bis 19 Uhr im Kaliko (gegenüber dem Rathaus); Donnerstag, 15. Oktober, von 12 bis 17 Uhr am Prinzenplatz, in der Nähe der Volksbank (Bei schlechtem Wetter wird die Befragung ebenfalls im fußläufig erreichbaren Kaliko durchgeführt); am Freitag, 16. Oktober, findet die Befragung von 12 bis 17 Uhr erneut im Kaliko statt.