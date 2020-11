Kamp-Lintfort. Wenn Jörg Döring Mickey und Donald in Ölfarbe badet, läuft das Kopfkino an. Zu sehen ist seine Pop Art-Welt in der Galerie Schürmann.

Ein deutscher Künstler, der mit Pop Art erfolgreich ist – gibt es das anno 2020 noch? Gibt es. In ganz Europa hat der Düsseldorfer Künstler Jörg Döring seine bunte Pop Art-Welt in Öl schon gezeigt – nur in Kamp-Lintfort noch nicht. Döring lacht. „Der Ort ist mir eigentlich egal, es muss menschlich passen.“

Das tut es mit Andreas Verfürth von der Galerie Schürmann ganz offensichtlich: „...von mäusen und menschen“ ist die erste Ausstellung mit Pop Art in der Kamp-Lintforter Galerie überschrieben. Zu sehen sind 28 Bilder, auf denen Mickey Maus und Co. auf ganz besondere Art und Weise zu Wort kommen.

In Geschichten eintauchen

Warum der 54-Jährige ausgerechnet Pop Art gewählt hat, um sich künstlerisch auszudrücken? Er wolle das, was die Pop Art-Generation geschaffen hat, weiterentwickeln und ins Hier und Jetzt retten, sagt Döring. Im Unterschied zur klassischen Pop Art seien seine Bilder sowohl „Oberfläche, Abbildung und Reproduktion, aber gleichermaßen kann man bei mir auch in Geschichten eintauchen“, beschreibt er die Doppelbödigkeit seiner Arbeiten.

„ Don´t Believe The Hype“: Auch der rosarote Panther lässt sich in der Galerie Schürmann blicken. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Jedem der Comicfiguren-Klassiker wie Mickey oder Minnie Maus, Paulchen Panther, Fritz the Cat oder Donald Duck gibt Döring Worte mit auf den Weg. Die Typographie nutzt er als Gestaltungselement: „Es geht darum, was ich damit erzählen kann, es ist eine Art, mich auszudrücken“, sagt Döring.

Über die Texte will er seine Arbeiten für den Betrachter öffnen. „Ich bin aber kein vergreister Weltverbesserer – das ist mir in der Kunst zuwider.“

Keine klassische Eröffnung

Stark sind seine Bilder vor allem dann, wenn sie das malerische Element in den Vordergrund stellen, Ölfarbe, Pinselstrich und Schellackauftrag an Werke alter Meister erinnern. „Ich arbeite gerne mit Gegensätzen“, sagt Döring.

Wegen der geltenden Corona-Regelungen wird es keine klassische Eröffnung der Ausstellung geben. Am Samstag sind nach telefonischer Anmeldung (02842/55208 oder 0170/5930563) und nach geltenden Zutrittsbeschränkungen geführte Rundgänge möglich. Virtuell wird die Ausstellung am Samstag, 7. November, ab 18 Uhr mit einem Film eröffnet, der den Künstler im Gespräch mit Dr. Christine Vogt, Direktorin der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, in der Ausstellung zeigt (www.galerie-schuermann.de).