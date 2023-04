Kamp-Lintfort: Bürger erhält 540 Euro für Dach-Begrünung

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintfort fördert die Begrünung von Dächern und Fassaden - Michael Schlieper kassierte als Erster ab. Wie viel Geld Anwohner erhalten können.

Seit Anfang des Jahres fördert die Stadt die Begrünung von Dächern und Fassaden. Der Kamp-Lintforter Michael Schlieper hat als erster Geld aus dem Programm der Stadt für sein Garagendach kassiert.

Für Michael Schlieper hatte die Gärtnerei Viehweg aus Sevelen den Antrag gestellt. Nach Angaben der Stadt wurde – bei Gesamtkosten von 2000 Euro – ein Förderbetrag von 540 Euro bewilligt, ein Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Auf der ursprünglich grauen Garage wachsen jetzt 15 so genannte Sedumsorten, die das Dach nicht nur gut aussehen lassen, sondern auch Trockenheit vertragen, Feinstaub binden und insektenfreundlich sind, wie Herbert Siemes von der Firma Viehweg sagt. Der Pflanzenmix ist in 40 mal 60 Zentimeter großen Kassetten gewachsen und wird in dieser Form angeliefert: „Das ist wie grünes Klick-Laminat“, sagt Siemes. „Wir waren in drei Stunden fertig.“ Michael Schlieper ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Überall ist die Rede vom Artensterben, dies ist mein kleiner Beitrag, um dem entgegenzuwirken“, sagt er. „Durch die finanzielle Förderung war der Anreiz zur Umsetzung natürlich noch etwas größer.“

Mithilfe der Dachbegrünungen will die Stadt die Hitzebelastung im Sommer in dicht besiedelten Bereichen verringern, die Staubbindung verbessern und die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Durch die flächige Begrünung von Dächern und Fassaden sowie die Entsiegelung von Flächen soll zudem die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels gestärkt werden. Die maximale Förderhöhe pro Projekt beträgt 2000 Euro.

Auch Bürgermeister Christoph Landscheidt hat sich das begrünte Garagendach angesehen: „Es freut mich zu sehen, wenn die Kamp-Lintforter Bürgerinnen und Bürger bestrebt sind, einen kleinen Beitrag leisten und die angebotenen Förderungen genutzt werden. (wit)

Informationen zum Förderprogramm auf www.kamp-lintfort.de/de/inhalt/foerderung-dach-und-fassadenbegruenung/

