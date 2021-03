Kamp-Lintfort: Bühne 69 plant Open-Air-Theater im Zechenpark

Kamp-Lintfort. Corona hat auch das Kamp-Lintforter Theater Bühne 69 ausgebremst. Derzeit wird noch online geprobt, die nächste Saison ist aber schon geplant.

Anfang März fand die erste und – so hoffen die Protagonisten – hoffentlich einzige Online-Jahreshauptversammlung der Bühne 69 statt. Die Veranstaltung war in vielen Dingen einmalig, schildert die Bühne 69 in einer Mitteilung: .„Danke Peter“, schallte es nämlich online aus 25 Kehlen oder besser Lautsprechern. Denn der langjährige Leiter der Theatertruppe, Peter Vogelsang, verzichtete auf eine weitere Kandidatur und machte Platz für Jüngere.

Er hatte aus der ehemaligen kleinen Laienspielschar der katholischen Kirche die jetzige Gruppe zu dem erfolgreichen Theater in Kamp-Lintfort gemacht, das es heute ist. Dafür dankten ihm die Mitglieder von ganzem Herzen.

Wann können wir wieder spielen?

Zum großen Bedauern waren ob des Online-Formats persönliche Anmerkungen, Gespräche und Gedankenaustausch fast unmöglich. Denn normalerweise hätte Vogelsangs Leistung auch ein wenig gefeiert werden sollen. Aber die Mitglieder sind sich sicher, sobald man sich wieder persönlich treffen kann, wird es wohl auch ein paar Gläser auf das Wohl von Peter Vogelsang geben.

Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde der bisherige 2. Vorsitzende Andreas Stieffenhofer und als seine Stellvertreterin Katja Kapluck gewählt. Das zukünftige Aufführungsprogramm war naturgemäß von größtem Interesse beim Ensemble.

Die große Frage: „Können wir wieder spielen?“ konnte indes noch nicht beantwortet werden, aber die Mitglieder rechnen damit, dass sie im Herbst wieder mit ihrem normalen Programm in der Stadthalle auftreten werden. Dann wird das Stück „Fremde Verwandte“ aufgeführt.

Ensemble hofft auf Freigabe durch die Stadt

Hoffentlich schon im Juni werden junge und jung gebliebene Kamp-Lintforter das Stück „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ auf der Freilichtbühne auf dem Laga-Gelände erleben können. Die Vorbereitungen dafür laufen und das Ensemble hofft auf die Freigabe durch die Stadt.

Insgesamt wurde die Planung bis weit ins Jahr 2022 festgezurrt. So werden weiterhin im Frühjahr und im Herbst jeweils eine Komödie neben einem Kinderstück in der Weihnachtszeit geplant. Die seit einem Jahr anhaltende Untätigkeit hat an den Nerven vieler Mitglieder gezerrt. So entschlossen sich einige Mitglieder zu Onlineproben von Kurzstücken im „Corona-Proben-Projekt“. Diese Zusammenarbeit über das Internet funktioniert bisher erstaunlich gut und das Ensemble hofft, die Kurzstücke irgendwann auf Stadtfesten oder anderen Veranstaltungen aufführen zu können. Über Fortschritte, vielleicht ja auch Auftritte, will der Theaterverein kurzfristig berichten.