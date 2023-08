Kamp-Lintfort: „Bühne 69“ kümmert sich um populäres Thema

Kamp-Lintfort. Das Amateurtheater aus Kamp-Lintfort bringt eine Komödie auf die Bühne. Worum es geht, wo es Tickets im Vorverkauf gibt und was sie kosten.

In der neuesten Inszenierung der Kamp-Lintforter „Bühne 69“ geht es um das Erben. Fans des Amateurtheaters sollten sich schon einmal einen der vier Termine im September freihalten. Die Komödie heißt: „Denn sie wissen nicht, was sie erben“.

Die Anfänge des Theaters reichen bis weit in die Vergangenheit zurück. Schon seit 1969, damals noch als Laienspielschar der evangelischen Gemeinde Kamp-Lintfort, unterhält die „Bühne 69“ die Menschen in Kamp-Lintfort und der Region mit immer neuen Inszenierungen. 500 DM jährlich gab es von der Gemeinde, wie die „Bühne 69“ auf ihrer Internetseite schreibt.

Nach einer Durststrecke folgte dann unter dem Namen „Amateurtheater bühne 69“ einen Neuanfang, seit 1979 gibt es mindestens ein Theaterstück pro Jahr. In diesem Jahr sind es sogar zwei Stücke. Im Frühjahr lief bereits sehr erfolgreich die Produktion „Hier sind Sie richtig“.

Und so stellt das Kamp-Lintforter Amateurtheater das neue Stück vor: „Jahrelang haben Edith und ihr Mann Dietrich die alte Tante Witha und ihr alterstypisches Selbstmitleid ertragen. Als sie, fast 90, schwer stürzt und in die Notaufnahme eingeliefert wird, hoffen die beiden, endlich mit einem satten Erbe belohnt zu werden.

Auch das ist die „Bühne 69“: Premiere von Peterchens Mondfahrt im März 2022. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Doch Witha weiß, dass Dietrich vorhatte, sie ins Heim zu stecken, und so hat sie ihr Testament zugunsten ihres Neffen Eugen geändert. Unglücklicherweise ist das Testament in einer Vase versteckt, die der Urne des jüngst verstorbenen Nachbarn fatal ähnelt, Eugen ist in dessen Witwe Doris verliebt, Steueranwalt Dietrichs wichtigster Klient ruft ständig in einer dringenden Sache an und zuletzt taucht auch noch die rabiate Schwester Rotunda vom Altenstift auf.“

Die Regie führt Uwe Eller. Die Boulevardkomödie selbst kommt vom Schriftsteller und Musiker Erich Virch und hatte 2010 Premiere.

Termine und Tickets

Das sind die Aufführungstermine in der Stadthalle Kamp-Lintfort: Samstag, 16. September, 20 Uhr, Sonntag, 17. September, 16 Uhr, Samstag, 23. September, 20 Uhr und Sonntag, 24. September, 16 Uhr.

Der Eintrittspreis liegt bei 15 Euro pro Person, inklusive Vorverkaufsgebühren. Karten gibt es zum Beispiel im Internet auf buehne69.reservix.de/events oder an den Vorverkaufsstellen im NRZ-Leserladen Moers, Homberger Straße 4, beim Moers Marketing an der Kirchstraße 27 a / b und bei Artz-Reisen in Kamp-Lintfort, Moerser Str. 230.

