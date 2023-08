Kamp-Lintfort: Brand in Mehrfamilienhaus - zehn Verletzte

Kamp-Lintfort. In der Wohnung einer Kamp-Lintforterin (73) ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Zehn Verletzte mussten ins Krankenhaus. Die Kripo ermittelt.

Großeinsatz für die Kamp-Lintforter Feuerwehr: In einem Mehrfamilienhaus an der Rundstraße in Kamp-Lintfort hat es am Donnerstagmorgen (gegen 3 Uhr) gebrannt und mehrere Verletzte gegeben. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Wohnung einer 73 Jahre alten Bewohnerin aus. Diese wurde bei dem Brand schwer verletzt. Insgesamt kamen zehn Menschen ins Krankenhaus. Teile des Hauses sind wegen des Feuers nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittle nun zur genauen Brandursache.

Wie Kamp-Lintforts Feuerwehrchef Michael Rademacher auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte, waren insgesamt etwa 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis acht Uhr morgens an. Allein sieben verletzte Personen mussten über eine Drehleiter gerettet werden. Derzeit kümmerten sich die Stadt Kamp-Lintfort und das Deutsche Rote Kreuz darum, Bewohner anderweitig unterzubringen. „Ein Teil der Bewohner wird wahrscheinlich im Laufe des Tages in das Haus zurückkehren können“, so Rademacher. Der Einsatz am frühen Donnerstagmorgen sei seit längerer Zeit einer der größten für die Kamp-Lintforter Feuerwehr gewesen.

